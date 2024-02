Aleix Espargaró (3º): "Gosto muito da Aprilia 2024"

Houve mais um dueto da Ducati no topo da tabela de tempos, mas Aleix Espargaró alinhou atrás dele na segunda-feira. O espanhol ficou a apenas três décimos do melhor tempo estabelecido pelo campeão do mundo Pecco Bagnaia, que registou 1:52.040 minutos na Desmosedici de fábrica e quase quebrou a barreira do 1:52.

"Estou muito contente," disse Aleix, que foi buscar o seu desportivo McLaren antes de viajar para Doha. "É apenas um teste, mas estou a gostar muito deste ano. Gosto muito da mota de 2024. A Malásia e aqui são pistas completamente diferentes, com condições de aderência diferentes. Continuo a ser rápido. Talvez ainda tenhamos alguma margem de manobra numa volta. Mas estou particularmente forte em termos de ritmo com pneus usados. Estou contente", sublinhou.

O piloto de 34 anos explicou ainda: "A mota é ligeiramente mais leve, o braço oscilante e o chassis são diferentes e a aerodinâmica é completamente diferente. A aerodinâmica é a que mais se nota. Mas a mota melhorou muito. Em termos de estabilidade, a mota melhorou muito. Com pneus usados ainda é possível manter os tempos. Com pouca aderência, como no início do teste, é difícil no início."

Aleix continuou: "A moto não é fácil - diria mesmo que é a moto mais difícil de pilotar até agora. Mas, por outro lado, é muito competitiva e isso é bom! A moto é bastante pesada devido à força descendente quando mudamos de direção e a atiramos para a curva. Muitas vezes não é fácil quando se tem muita aderência na traseira. Não é fácil perceber tudo isto. Mas, no final do dia, é importante ter uma mota competitiva."

Espargaró comenta as configurações da moto: "Não nos vamos fixar numa moto, vamos ter dois pacotes para condições diferentes. Queremos equipar-nos para diferentes pistas com diferentes condições de aderência. Atualmente, temos cerca de 15 combinações. O objetivo agora é ter também uma com menos downforce".

"Testes são testes - mas se não estivermos na frente, temos sempre espaço de manobra. Claro que ainda não há pontos, mas no final é certamente melhor sentirmo-nos bem," diz o capitão da Aprilia. O segundo dia de testes com holofotes terá lugar em Doha na terça-feira. A abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP terá lugar de 8 a 10 de março, também em Lusail.

Teste do Qatar, segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471