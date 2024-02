Johann Zarco (Honda/9e) : Un sourire, un bon chemin

Johann Zarco pouvait se réjouir lundi à Doha, car le vétéran a terminé 9e avec la Honda du LCR Castrol Team de Lucio Cecchinello pour le début des tests officiels du Qatar. Le double champion du monde Moto2 a ainsi été le meilleur pilote Honda, distançant Joan Mir (13e) de deux dixièmes de seconde.

"Lundi, le travail principal a consisté à trier les versions aéro que nous devons ensuite homologuer pour le début de la saison", a expliqué le pilote de 33 ans. "Nous avons fait quelques pas très intéressants dans ce sens. Nous n'avons travaillé qu'avec deux pneus arrière mediums usagés, ce qui sera aussi le pneu de course".

Concernant les procédures internes du lundi, l'expérimenté Français rapportait : "Bien sûr, c'est dur quand vous voulez faire des temps au tour, mais que vous devez attendre et être patient pour faire le travail. C'est difficile quand on compare tout avec soi-même et qu'on ne sait pas ce que font les autres au même moment. En tout cas, j'ai fait beaucoup de runs courts pour sentir les différences. Nous essayons de profiter de l'expérience pour essayer beaucoup de choses. A la fin de la journée, j'étais donc content de mon temps au tour".

Zarco le sait bien : "Être dans le top 10 donne toujours le sourire à toute l'équipe et c'est un bon moyen d'avoir la même performance le lendemain. Mardi, nous ferons quelques longs relais pour nous préparer au mieux pour le week-end de course. Voyons quelles conditions nous trouverons mardi".

Concernant les conditions dans le désert, Zarco a déclaré : "Il est normal que les conditions soient plutôt mauvaises au début. Quand les températures ont baissé et que les gars étaient en piste, c'était plutôt bien. Mais il faut toujours être prudent si l'on va trop loin - la ligne est large de quelques mètres. Voyons ce qui se passera ensuite mardi après-midi".

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471