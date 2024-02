Johann Zarco (Honda/9°): Un sorriso, un buon modo per andare avanti

Il nuovo arrivato in Honda LCR Johann Zarco si è piazzato tra i primi 10 nel primo giorno di test della MotoGP a Doha e ha parlato del suo personale lavoro per trovare il giusto pacchetto per l'apertura della stagione.

Johann Zarco ha potuto festeggiare lunedì a Doha: l'esperto pilota ha chiuso al 9° posto in sella alla Honda del Team LCR Castrol di Lucio Cecchinello all'inizio dei test ufficiali in Qatar. Il due volte Campione del Mondo Moto2 è stato il miglior pilota Honda, distanziando Joan Mir (13°) di due decimi di secondo.

"Il lavoro principale di lunedì è consistito nel mettere a punto le versioni aerodinamiche, che poi dovremo omologare per l'inizio della stagione", ha spiegato il 33enne. "Abbiamo fatto alcuni passi molto interessanti nel processo. Abbiamo lavorato solo con due pneumatici posteriori medi usati, che poi saranno anche quelli da gara".

Commentando i processi interni di lunedì, l'esperto francese ha detto: "Ovviamente è difficile quando si vuole davvero fare il tempo sul giro ma bisogna aspettare e avere pazienza per fare il lavoro. È difficile quando si confronta tutto con se stessi e non si sa cosa fanno gli altri nello stesso momento. Comunque, ho fatto molti giri brevi per sentire le differenze. Cerchiamo di sfruttare l'esperienza per provare molte cose. Alla fine della giornata, ero anche contento del tempo sul giro".

Zarco lo sa bene: "Arrivare tra i primi 10 porta sempre un sorriso a tutta la squadra ed è un buon modo per avere le stesse prestazioni il giorno dopo. Martedì faremo alcuni stint più lunghi per prepararci al meglio per il weekend di gara. Vediamo quali condizioni troveremo martedì".

Commentando le condizioni nel deserto, Zarco ha detto: "È normale che le condizioni siano piuttosto cattive all'inizio. Quando le temperature si sono abbassate e i ragazzi sono scesi in pista, le condizioni erano abbastanza buone. Ma bisogna sempre fare attenzione se si va troppo lontano: la linea è larga pochi metri. Vediamo cosa succederà martedì pomeriggio".

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471