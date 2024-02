Johann Zarco (Honda/9º): Um sorriso, uma boa maneira de partir

O recém-chegado à Honda LCR, Johann Zarco, terminou no top 10 no primeiro dia de testes de MotoGP em Doha e falou depois sobre os seus ajustes pessoais para encontrar o pacote certo para a abertura da época.

Johann Zarco pôde festejar na segunda-feira em Doha, com o experiente piloto a terminar em 9º na Honda da LCR Castrol Team de Lucio Cecchinello no início do teste oficial do Qatar. O bicampeão do mundo de Moto2 foi o melhor piloto da Honda, distanciando-se de Joan Mir (13º) por dois décimos de segundo.

"O principal trabalho de segunda-feira consistiu em resolver as versões aerodinâmicas, que depois temos de homologar para o início da época", explicou o piloto de 33 anos. "Demos alguns passos muito interessantes neste processo. Só trabalhámos com dois pneus médios traseiros usados, que serão também os pneus de corrida."

Comentando sobre os processos internos na segunda-feira, o experiente francês disse: "É claro que é difícil quando você realmente quer marcar tempos de volta, mas tem que esperar e ser paciente para fazer o trabalho. É difícil quando estamos a comparar tudo connosco próprios e não sabemos o que os outros estão a fazer ao mesmo tempo. De qualquer forma, fiz muitas corridas curtas para sentir as diferenças. Tentamos usar a experiência para experimentar muitas coisas. No final do dia, também fiquei contente com o tempo da volta."

Zarco sabe muito bem: "Terminar no top 10 traz sempre um sorriso a toda a equipa e é uma boa forma de ter o mesmo desempenho no dia seguinte. Vamos fazer alguns stints mais longos na terça-feira para nos prepararmos o melhor possível para o fim de semana de corrida. Vamos ver que condições vamos encontrar na terça-feira".

Comentando as condições no deserto, Zarco disse: "É normal que as condições sejam bastante más no início. Quando as temperaturas baixaram e o pessoal estava na pista, foi bastante bom. Mas temos sempre de ter cuidado se formos demasiado longe - a linha tem poucos metros de largura. Vamos ver o que acontece na terça-feira à tarde".

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471