El debutante Pedro Acosta (15º): "Estamos en el objetivo"

Pedro Acosta se ha clasificado 15º en la tabla de tiempos del circuito de Lusail, en Doha, este lunes. El piloto español de 19 años no ha podido sacudir a los ases del Campeonato del Mundo de MotoGP con la misma vehemencia que en Sepang, aunque Acosta sólo ha perdido algo menos de nueve décimas respecto al mejor tiempo de la estrella de Ducati Pecco Bagnaia.

"Al final ha ido súper bien", dijo el Campeón del Mundo de Moto2, que completó 72 vueltas el lunes, lo que le convierte en el piloto más ocupado. "Una de las preguntas que me hacía antes de estos tests era cómo de rápido seríamos capaces de adaptarnos a esta nueva pista. Pero ha ido bastante bien. En Malasia estábamos a 0,6 segundos. Ahora estamos a 0,8 segundos, lo que no está mal. Vale, ahora me encuentro 15º en la lista, pero no estamos lejos".

"Tenemos que estar contentos. Lo he gestionado todo bastante bien y rápido, así que ha sido un día más que bueno", resumía Acosta su lunes. "Al principio fue un poco difícil porque necesitaba más vueltas que los demás pilotos. Pero está claro que ahora tengo más experiencia después de Sepang. Ahora sé lo que tengo que hacer cuando entro en boxes. Creo que poco a poco nos estamos acercando, pero siempre vamos sobre seguro".

El joven español informó sobre el trabajo en el equipo Red Bull GASGAS Tech3: "Hemos probado un carenado, algo con el embrague y alguna cosa más que ahora no recuerdo. Todo va bien. Siempre es bueno probar cosas nuevas. Los pilotos de fábrica también han hecho los mismos comentarios. Hay muchas cosas que se van aclarando a medida que nos acercamos al inicio de la temporada. Estamos marchando cerca del equipo de fábrica hacia el inicio de la temporada".

"Empezamos con la misma base que en Sepang. Probamos un nuevo sistema de control de tracción. Todo se está volviendo más natural para mí. Sé que a veces no eres más rápido con más acelerador. Ahora puedo gestionar estas cosas bastante bien, estamos en el buen camino", subrayó Pedro Acosta.

Test de Qatar, lunes (19 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min

2° Martin, Ducati, + 0.220 s

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.292

4. Brad Binder, KTM, + 0.296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.427

6º Viñales, Aprilia, + 0.455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.516

8º Bastianini, Ducati, + 0.549

9º Zarco, Honda, + 0.592

10º Quartararo, Yamaha, + 0.597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0.759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

13º Mir, Honda, + 0.783

14º Miller, KTM, + 0.856

15º Acosta, KTM, + 0.898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0.919

17º Nakagami, Honda, + 1.168

18º Marini, Honda, + 1.393

19º Rins, Yamaha, + 1.602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21º Oliveira, Aprilia, + 1.903

22º Pirro, Ducati, + 2.469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2.471