Le rookie Pedro Acosta (15e) : "Nous sommes dans les temps".

Pedro Acosta s'est classé 15ème sur la feuille de temps du circuit de Lusail à Doha lundi. Le jeune Espagnol de 19 ans n'a pas été en mesure d'inquiéter les as du MotoGP comme il l'avait fait à Sepang, même si Acosta n'a perdu que neuf dixièmes par rapport au meilleur temps de la star Ducati Pecco Bagnaia.

"C'était super bien à la fin", a décrit le champion du monde Moto2, qui a effectué 72 tours lundi et a donc été le pilote le plus assidu. "L'une des questions que je me posais avant ces essais était de savoir à quelle vitesse nous allions désormais pouvoir nous adapter à cette nouvelle piste. Mais cela s'est plutôt bien passé. En Malaisie, nous avions 0,6 seconde de retard. Maintenant, nous sommes à 0,8 seconde, ce n'est pas mal. Ok, je me retrouve maintenant 15ème au classement, mais nous ne sommes pas loin".

"Nous devons être heureux. J'ai géré tout cela assez bien et rapidement, c'était donc plus qu'une bonne journée", résumait Acosta de son lundi. "C'était un peu difficile au début parce que j'avais besoin de plus de tours que les autres pilotes. Mais après Sepang, j'ai clairement acquis plus d'expérience. Je sais maintenant ce que je dois faire quand je rentre au stand. Je pense que nous nous rapprochons petit à petit, mais que nous sommes toujours du côté de la sécurité".

Concernant le travail au sein du team Red Bull GASGAS Tech3, le jeune Espagnol a déclaré : "Nous avons essayé un carénage, quelque chose au niveau de l'embrayage et d'autres choses dont je ne me souviens plus maintenant. Ça marche bien. C'est toujours bon de tester de nouvelles choses. Les pilotes d'usine ont également fait les mêmes commentaires. Beaucoup de choses deviennent plus claires maintenant que nous nous rapprochons du début de la saison. Nous marchons près de l'équipe d'usine vers le début de la saison".

"Nous sommes partis avec la même base qu'à Sepang. Nous avons essayé un nouveau contrôle de traction. Tout devient plus naturel pour moi. Je sais que parfois, ce n'est pas en accélérant que l'on va plus vite. Maintenant, je peux gérer ces choses assez bien, nous sommes dans les temps", a souligné Pedro Acosta.

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471