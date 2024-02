L'esordiente Pedro Acosta (15°): "Siamo in linea con l'obiettivo".

Il debuttante della Red Bull-GASGAS-Tech3 Pedro Acosta si è piazzato a centrocampo nel primo giorno di test in Qatar, ma è molto più preoccupato del quadro generale in vista della sua prima stagione in MotoGP.

Pedro Acosta ha ottenuto il 15° posto nella classifica dei tempi sul circuito di Lusail a Doha lunedì scorso. Il 19enne spagnolo non è stato in grado di scuotere gli assi consolidati del Campionato del Mondo MotoGP con la stessa veemenza di Sepang, anche se Acosta ha perso solo poco meno di nove decimi dal miglior tempo di Pecco Bagnaia, star della Ducati.

"È stato molto bello alla fine", ha detto il campione del mondo della Moto2, che lunedì ha completato 72 giri, risultando il pilota più impegnato. "Una delle domande che mi ponevo prima di questi test era quanto velocemente saremmo stati in grado di adattarci a questa nuova pista. Ma è andata abbastanza bene. In Malesia avevamo un ritardo di 0,6 secondi. Ora siamo a 0,8 secondi, il che non è male. Va bene, ora mi trovo al 15° posto in classifica, ma non siamo lontani".

"Dobbiamo essere contenti. Ho gestito tutto questo abbastanza bene e velocemente, quindi è stata una giornata più che positiva", ha riassunto Acosta il suo lunedì. "All'inizio è stato un po' difficile perché avevo bisogno di più giri rispetto agli altri piloti. Ma è chiaro che ora ho più esperienza dopo Sepang. Ora so cosa devo fare quando entro ai box. Credo che pian piano ci stiamo avvicinando, ma siamo sempre sul sicuro".

Il giovane spagnolo ha commentato il lavoro svolto dal team Red Bull GASGAS Tech3: "Abbiamo provato una carenatura, qualcosa con la frizione e qualcos'altro che ora non ricordo. Sta andando bene. È sempre positivo testare cose nuove. Anche i piloti ufficiali hanno fatto le stesse osservazioni. Molte cose stanno diventando più chiare ora, più ci avviciniamo all'inizio della stagione. Ci stiamo avvicinando al team Works verso l'inizio della stagione".

"Abbiamo iniziato con la stessa base di Sepang. Abbiamo provato un nuovo sistema di controllo della trazione. Tutto sta diventando più naturale per me. So che a volte non si è più veloci con più acceleratore. Ora riesco a gestire queste cose abbastanza bene, siamo in pista", ha sottolineato Pedro Acosta.

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471