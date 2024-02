Estreante Pedro Acosta (15º): "Estamos a cumprir o objetivo"

O estreante da Red Bull-GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, alinhou no meio do pelotão no primeiro dia de testes no Qatar, mas está muito mais preocupado com o panorama geral antes da sua primeira época de MotoGP.

Pedro Acosta registou o 15º lugar na tabela de tempos no Circuito Lusail, em Doha, na segunda-feira. O espanhol de 19 anos não foi capaz de abalar os ases estabelecidos do Campeonato do Mundo de MotoGP com tanta veemência como em Sepang, apesar de Acosta ter perdido apenas pouco menos de nove décimos em relação ao melhor tempo da estrela da Ducati, Pecco Bagnaia.

"Foi muito bom no final", disse o Campeão do Mundo de Moto2, que completou 72 voltas na segunda-feira, o que faz dele o piloto mais ocupado. "Uma das questões que se colocavam antes destes testes era a rapidez com que nos conseguiríamos adaptar a esta nova pista. Mas foi bastante bom. Na Malásia estávamos 0,6 segundos atrás. Agora estamos a 0,8 segundos, o que não é mau. Ok, agora encontro-me em 15º na lista, mas não estamos longe."

"Temos de estar contentes. Consegui fazer tudo isto muito bem e rapidamente, por isso foi mais do que um bom dia", resumiu Acosta na sua segunda-feira. "Foi um pouco difícil no início porque precisei de mais voltas do que os outros pilotos. Mas tenho claramente mais experiência depois de Sepang. Agora sei o que tenho de fazer quando entro nas boxes. Penso que estamos a aproximar-nos lentamente, mas estamos sempre do lado seguro."

O jovem espanhol falou sobre o trabalho na Red Bull GASGAS Tech3 Team: "Tentámos uma carenagem, algo com a embraiagem e outra coisa que não me lembro agora. Está a correr bem. É sempre bom testar coisas novas. Os pilotos de fábrica também fizeram os mesmos comentários. Muitas coisas estão a ficar mais claras agora, quanto mais nos aproximamos do início da época. Estamos a caminhar perto da equipa de fábrica para o início da época."

"Começámos com a mesma base que em Sepang. Experimentámos um novo sistema de controlo de tração. Tudo está a tornar-se mais natural para mim. Sei que por vezes não se é mais rápido com mais acelerador. Agora consigo gerir estas coisas muito bem, estamos no bom caminho", sublinhou Pedro Acosta.

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471