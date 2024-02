Honda: "Nos estamos acercando, pero aún no es suficiente"

El mejor piloto de Honda en la primera jornada del test de Qatar fue Johann Zarco con los colores del LCR Castrol en novena posición, con Joan Mir a poco menos de dos décimas en 13ª posición y habló de un buen día de pruebas. "Me sentí muy cómodo pilotando, los tiempos no fueron malos con los neumáticos medios usados. Con 20 vueltas con el neumático, he podido rodar en 1:53s, lo que está muy bien".

"Hemos podido confirmar muchas cosas y hemos mejorado un poco la aerodinámica, así que me siento un poco mejor", ha dicho el piloto oficial de Repsol Honda. "Pero cuando cambias la aerodinámica, normalmente tienes que trabajar bastante con la electrónica y creo que todavía nos falta algo ahí de momento. Todavía tenemos que hacer ajustes para poder apretar en las últimas décimas."

"No hemos mejorado el agarre y la tracción en comparación con Sepang", admitió Mir, refiriéndose a un conocido punto débil de Honda. "Sólo estamos intentando gestionar lo que tenemos. Creo que hay potencial, pero seguro que ahí es donde están nuestros puntos débiles: en términos de agarre y aceleración. Si tienes estos problemas, sueles tener problemas en carrera en las últimas vueltas. Puedes lidiar con ello, puedes gestionarlo, pero siempre caerás más que los demás".

El martes no habrá que probar piezas nuevas en los boxes de Honda. "Quizá podamos concentrarnos un poco más en mí mismo y en los detalles", dijo Mir.

Aunque el Campeón del Mundo de MotoGP 2020 (todavía con Suzuki) no suena eufórico, sí mucho más confiado que en su arduo primer año con Honda: "Tengo la sensación de que nos estamos acercando. No estamos donde queremos estar, pero puedo reconocer el potencial. En algunas áreas en las que tuvimos grandes problemas el año pasado, la moto ya era mejor el primer día aquí en Qatar. Sin ir al límite, he mejorado significativamente mi tiempo de clasificación. Me siento mejor con la moto, más cómodo. Sigo sin frenar donde creo que podría, tenemos que solucionarlo el martes. Pero en términos de velocidad en curva y todo lo demás, ahora puedo disfrutar más, y cuando disfruto, suelo ser rápido", ha subrayado Joan Mir.

Su nuevo compañero de equipo, Luca Marini, comparte esta valoración. El italiano de 26 años elogió a su jefe japonés, que escucha sus comentarios y también reacciona ante ellos. Sin embargo, también admitió: "Todo el buen trabajo que hemos hecho aún no es suficiente. Los demás fabricantes han mejorado mucho y nosotros aún estamos lejos de la cabeza. Pero aún tenemos ideas, intentaremos mejorar el martes y habrá más para el fin de semana de la carrera, quizás para mejorar el agarre y la aceleración a la salida de las curvas. Todo lo que hemos probado hasta ahora ha sido positivo, pero aún no es suficiente".

Marini posee el récord de vuelta de todos los tiempos en Lusail, aunque logró el 1:51.762 min el pasado noviembre con la Ducati Desmosesidici GP22. El martes, terminó 18º con la RC213V en 1:53.433 min. Cuando se le preguntó por las diferencias, "Maro" las esgrimió: "Es un estilo de pilotaje completamente diferente. Si intentara hacer lo que hacía hace unos meses, mi tiempo por vuelta sería lento. El ADN de la moto es muy diferente, así que tengo que adaptar mi estilo de pilotaje. Ya he mejorado con respecto a Malasia. El martes me centraré aún más en eso porque hicimos el gran trabajo con las piezas el lunes para tener más tiempo 'libre' el martes para preparar el fin de semana de la carrera".

Test de Qatar, lunes (19 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0.220 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.292

4. Brad Binder, KTM, + 0.296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0.427

6º Viñales, Aprilia, + 0.455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0.516

8º Bastianini, Ducati, + 0.549

9º Zarco, Honda, + 0.592

10º Quartararo, Yamaha, + 0.597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0.759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.774

13º Mir, Honda, + 0.783

14º Miller, KTM, + 0.856

15º Acosta, KTM, + 0.898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0.919

17º Nakagami, Honda, + 1.168

18º Marini, Honda, + 1.393

19º Rins, Yamaha, + 1.602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21º Oliveira, Aprilia, + 1.903

22º Pirro, Ducati, + 2.469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2.471