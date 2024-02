Honda : "Nous nous rapprochons, mais ce n'est pas encore suffisant".

Après leurs 13e et 18e places lundi à Doha, les pilotes officiels Repsol Honda Joan Mir et Luca Marini se sont efforcés de mettre en avant ce qu'ils considèrent comme des signes positifs.

Le meilleur pilote Honda de la première journée d'essais au Qatar a été Johann Zarco (LCR-Castrol), qui a terminé neuvième, tandis que Joan Mir a terminé treizième, deux dixièmes derrière lui, et a parlé d'une bonne journée d'essais. "Je me sentais plutôt à l'aise au volant et les temps au tour en pneus mediums usagés n'étaient pas mauvais. Avec 20 tours en pneus, j'ai pu réaliser des temps moyens de 1:53, ce qui est très bien".

"Nous avons pu confirmer beaucoup de choses et nous avons un peu amélioré l'aérodynamique, ce qui me fait me sentir un peu mieux", a décrit le pilote officiel Repsol Honda. "Mais quand on modifie l'aérodynamique, on doit normalement travailler beaucoup avec l'électronique et je pense que c'est ce qui nous manque pour le moment. Nous devons encore faire des ajustements pour pouvoir pousser en vue des derniers dixièmes".

"Nous n'avons pas amélioré le grip et la traction par rapport à Sepang", a reconnu Mir en faisant référence à une faiblesse bien connue de Honda. "Nous essayons simplement de gérer ce que nous avons. Je pense qu'il y a du potentiel, mais c'est certainement là que se trouvent nos faiblesses, en termes d'adhérence et d'accélération. Quand vous avez ces problèmes, vous êtes généralement en difficulté dans les derniers tours de la course. On peut y faire face, on peut le gérer, mais on se relâchera toujours plus que les autres".

Il n'y aura pas de nouvelles pièces à tester dans le box Honda mardi. "Peut-être que nous pouvons nous concentrer un peu plus sur moi-même et sur les détails", a donc déclaré Mir.

Sur le fond, le champion du monde MotoGP 2020 (encore sur Suzuki) n'est pas euphorique, mais il est beaucoup plus confiant que lors de sa laborieuse première année chez Honda : "J'ai le sentiment que nous nous rapprochons. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais je peux voir un potentiel. Dans certains domaines où nous avions eu de gros problèmes l'année dernière, la moto était déjà meilleure le premier jour ici au Qatar. Sans pousser à la limite, j'ai nettement amélioré mon temps au tour en qualifications. Je me sens mieux avec la moto, je suis plus à l'aise. Je ne freine toujours pas là où je pense pouvoir le faire, nous devrons y remédier mardi. En termes de vitesse en virage et tout le reste, je peux maintenant en profiter davantage - et quand j'en profite, je suis généralement rapide", a souligné Joan Mir.

Son nouveau coéquipier Luca Marini partage ce point de vue. L'Italien de 26 ans a certes fait l'éloge de son employeur japonais, qui écoute ses commentaires et y répond. Mais il a aussi reconnu : "Tout le bon travail que nous avons fait n'est pas encore suffisant. Car les autres constructeurs se sont beaucoup améliorés et nous sommes encore loin de la tête. Mais nous avons encore des idées, nous allons essayer de nous améliorer mardi, et pour le week-end de course, il y aura encore quelque chose à venir, peut-être pour améliorer le grip et l'accélération en sortie de virage. Tout ce que nous avons essayé jusqu'à présent a été positif - mais ce n'est pas encore suffisant".

Marini détient le record du All Time Lap à Lusail, mais il a réalisé 1:51,762 min en novembre dernier sur la Ducati Desmosesidici GP22. Mardi, il s'est classé 18e en 1'53''433 sur la RC213V. Interrogé sur les différences, "Maro" a balayé la question : "C'est un style de pilotage complètement différent. Si j'essayais de faire ce que j'ai fait il y a quelques mois, mon temps au tour serait lent. L'ADN de la moto est assez différent, je dois donc adapter mon style de pilotage. Par rapport à la Malaisie, je me suis déjà amélioré. Mardi, je me concentrerai encore plus sur ce point, car nous avons fait le gros travail sur les pièces lundi, afin d'avoir plus de temps 'libre' mardi pour préparer le week-end de course".

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471