Honda: "Ci stiamo avvicinando, ma non è ancora abbastanza".

Il miglior pilota Honda del primo giorno di test in Qatar è stato Johann Zarco con i colori LCR Castrol al nono posto, con Joan Mir a poco meno di due decimi di distanza in 13° posizione, che ha parlato di una buona giornata di test. "Mi sono sentito abbastanza a mio agio, i tempi sul giro non erano male con le gomme medie usate. Con 20 giri su questo pneumatico, sono riuscito a ottenere un tempo medio di 1:53, che è molto buono".

"Siamo riusciti a confermare molte cose e abbiamo migliorato un po' l'aerodinamica, quindi mi sento un po' meglio", ha detto il pilota ufficiale Repsol Honda. "Ma quando si cambia l'aerodinamica, di solito bisogna lavorare molto con l'elettronica e credo che al momento ci manchi ancora qualcosa. Dobbiamo ancora fare degli aggiustamenti per poter spingere per gli ultimi decimi".

"Non abbiamo migliorato il grip e la trazione rispetto a Sepang", ha ammesso Mir, riferendosi a un noto punto debole della Honda. "Stiamo solo cercando di gestire quello che abbiamo. Penso che ci sia del potenziale, ma sicuramente è qui che risiedono le nostre debolezze, in termini di aderenza e accelerazione. Se hai questi problemi, di solito ti trovi in difficoltà in gara negli ultimi giri. Si può affrontare, si può gestire, ma si perde sempre più degli altri".

Martedì, nei box Honda, non sarà necessario testare nuove parti. "Forse possiamo concentrarci un po' di più su me stesso e sui dettagli", ha detto Mir.

Sebbene il Campione del Mondo MotoGP 2020 (ancora su Suzuki) non sembri euforico, sembra molto più fiducioso rispetto al suo difficile primo anno in Honda: "Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando. Non siamo dove vorremmo essere, ma posso riconoscere il potenziale. In alcune aree in cui abbiamo avuto grossi problemi l'anno scorso, la moto era già migliore il primo giorno qui in Qatar. Senza spingere al limite, ho migliorato notevolmente il mio tempo sul giro in qualifica. Mi sento meglio con la moto, mi sento più a mio agio. Non riesco ancora a frenare come credo, e dovremo sistemare questo aspetto martedì. Ma in termini di velocità in curva e tutto il resto, ora riesco a divertirmi di più e quando mi diverto, di solito sono veloce", ha sottolineato Joan Mir.

Il suo nuovo compagno di squadra Luca Marini condivide questa valutazione. Il 26enne italiano ha elogiato il suo datore di lavoro giapponese, che ascolta i suoi commenti e reagisce ad essi. Tuttavia, ha anche ammesso: "Tutto il buon lavoro che abbiamo fatto non è ancora sufficiente. Gli altri costruttori sono migliorati molto e noi siamo ancora lontani dal vertice. Ma abbiamo ancora delle idee, cercheremo di migliorare martedì e ne arriveranno altre per il weekend di gara, forse per migliorare l'aderenza e l'accelerazione in uscita di curva. Tutto quello che abbiamo provato finora è stato positivo, ma non è ancora abbastanza".

Marini detiene il record di tutti i tempi sul giro a Lusail, anche se ha ottenuto il tempo di 1:51.762 lo scorso novembre con la Ducati Desmosesidici GP22. Martedì ha chiuso al 18° posto in sella alla RC213V in 1:53.433. Quando gli è stato chiesto delle differenze, "Maro" le ha smentite: "È uno stile di guida completamente diverso. Se provassi a fare quello che facevo qualche mese fa, il mio tempo sul giro sarebbe lento. Il DNA della moto è molto diverso, quindi devo adattare il mio stile di guida. Sono già migliorato rispetto alla Malesia. Martedì mi concentrerò ancora di più su questo aspetto, perché lunedì abbiamo fatto il grosso lavoro con le parti per avere più tempo 'libero' martedì per prepararmi al weekend di gara".

Test in Qatar, lunedì (19 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min.

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec.

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7° Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8° Bastianini, Ducati, + 0,549

9° Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11° Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13° Mir, Honda, + 0,783

14° Miller, KTM, + 0,856

15° Acosta, KTM, + 0,898

16° Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17° Nakagami, Honda, + 1.168

18° Marini, Honda, + 1.393

19° Rins, Yamaha, + 1.602

20° Augusto Fernández, KTM, + 1.715

21° Oliveira, Aprilia, + 1.903

22° Pirro, Ducati, + 2.469

23° Crutchlow, Yamaha, + 2.471