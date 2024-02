Honda: "Estamos a aproximar-nos, mas ainda não é suficiente"

O melhor piloto Honda no primeiro dia de testes no Qatar foi Johann Zarco, com as cores da LCR Castrol, em nono lugar, com Joan Mir a pouco menos de dois décimos, em 13º, e falou de um bom dia de testes. "Senti-me bastante confortável a rodar, os tempos por volta não foram maus com os pneus médios usados. Com 20 voltas com o pneu, consegui fazer 1:53s, o que é muito bom."

"Conseguimos confirmar muitas coisas e melhorámos um pouco a aerodinâmica, por isso sinto-me um pouco melhor," disse o piloto de fábrica da Repsol Honda. "Mas quando se muda a aerodinâmica, normalmente tem de se trabalhar muito com a eletrónica e penso que ainda nos falta alguma coisa neste momento. Ainda temos de fazer ajustes para podermos lutar pelos últimos décimos."

"Não melhorámos a aderência e a tração em comparação com Sepang", admitiu Mir, referindo-se a uma conhecida fraqueza da Honda. "Estamos apenas a tentar gerir o que temos. Penso que há potencial, mas é de certeza aí que residem as nossas fraquezas - em termos de aderência e aceleração. Se tivermos estes problemas, normalmente temos problemas na corrida nas últimas voltas. Podemos lidar com isso, podemos gerir, mas vamos sempre cair mais do que os outros."

Nenhuma peça nova precisa de ser testada nas boxes da Honda na terça-feira. "Talvez possamos concentrar-nos um pouco mais em mim e nos detalhes", disse Mir.

Embora o Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 (ainda na Suzuki) não pareça eufórico, ele parece muito mais confiante do que em seu árduo primeiro ano na Honda: "Tenho a sensação de que estamos nos aproximando. Não estamos onde queremos estar, mas consigo reconhecer o potencial. Em algumas áreas onde tivemos grandes problemas no ano passado, a moto já estava melhor no primeiro dia aqui no Qatar. Sem forçar o limite, melhorei significativamente o meu tempo na volta de qualificação. Sinto-me melhor com a moto, sinto-me mais confortável. Ainda não estou a travar como penso que poderia, temos de corrigir isso na terça-feira. Mas em termos de velocidade em curva e tudo mais, agora posso desfrutar mais - e quando gosto, normalmente sou rápido", sublinhou Joan Mir.

O seu novo companheiro de equipa Luca Marini partilha esta avaliação. O italiano de 26 anos elogiou o seu patrão japonês, que ouve os seus comentários e também reage a eles. No entanto, também admitiu: "Todo o bom trabalho que temos feito ainda não é suficiente. Os outros construtores melhoraram muito e nós ainda estamos muito longe do topo. Mas ainda temos ideias, vamos tentar melhorar na terça-feira e haverá mais para o fim de semana de corrida, talvez para melhorar a aderência e a aceleração à saída das curvas. Tudo o que tentámos até agora foi positivo, mas ainda não é suficiente."

Marini detém o recorde de volta de sempre em Lusail, embora tenha conseguido o tempo de 1:51.762 minutos em novembro passado com a Ducati Desmosesidici GP22. Na terça-feira, terminou em 18º lugar com a RC213V em 1:53.433 min. Quando questionado sobre as diferenças, "Maro" afastou-as: "É um estilo de condução completamente diferente. Se eu tentasse fazer o que fazia há alguns meses, o meu tempo seria lento. O ADN da mota é muito diferente, por isso tenho de adaptar o meu estilo de condução. Já melhorei em relação à Malásia. Na terça-feira vou concentrar-me ainda mais nisso porque fizemos o grande trabalho com as peças na segunda-feira para termos mais tempo 'livre' na terça-feira para nos prepararmos para o fim de semana de corrida."

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471