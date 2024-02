Davide Brivio: "No puedo irme bien de vacaciones"

A mediados de diciembre, Alpine F1 anunció que se separaría del italiano de 59 años a finales de año, amistosamente, eso sí, después de que el papel de Brivio hubiera disminuido con el tiempo. El 7 de febrero fue presentado como Team Principal de Trackhouse MotoGP. "Estuve en contacto con el jefe del equipo Trackhouse, PJ Rashidi, que en su día estuvo detrás de la salida de Kimi Räikkönen de la NASCAR en Trackhouse. Tuvimos una charla, ya que yo estaba en el mercado. Entonces el propietario Justin Marks me llamó para ver si estaba interesado en un trabajo a tiempo completo. Fue con muy poca antelación. Volé a la sede en Charlotte, y desde ese momento me tuvo. Para Justin fue muy fácil convencerme". Pausa: "De todas formas, no se me da muy bien coger vacaciones".

Qué influyó en la decisión: "Siempre me ha interesado el automovilismo estadounidense y la NASCAR en particular. Ahora ya no hay excusas". Para Trackhouse, el experimentado Brivio es un golpe de suerte. Por muy seria y exitosa que sea la escudería en EE.UU., Europa y MotoGP son harina de otro costal. El bien relacionado Davide Brivio, que es buen amigo del director de carreras de Aprilia, Massimo Rivola, puede considerarse la elección ideal para los americanos. Lo que le gustó al italiano del propietario de Trackhouse, Justin Marks: "Él mismo fue piloto y lo sigue siendo de corazón. Eso hace que sea fácil comunicarse con él". Y, por supuesto, espera que la NASCAR y el MotoGP se crucen en Trackhouse "que hagamos las cosas de manera diferente a como se han hecho hasta ahora, donde tenga sentido. Me encanta mezclar culturas y aportar lo mejor a mi función actual".

Gestor más completo

Qué se lleva de sus años de Fórmula 1 en Alpine? "He visto cómo funciona un equipo con casi 1.000 empleados. Estoy contento de haberlo experimentado. Con estos conocimientos, espero abordar de forma diferente ciertos problemas en MotoGP en el futuro. En todos los deportes de motor hay algo que aprender. Espero ser más completo hoy que cuando dejé Suzuki. También creo que me he vuelto más tranquilo".

¿Cómo valora la tarea en Trackhouse Aprilia? "Por supuesto que será difícil. Ducati ha dominado en los últimos años. Pero junto con KTM, Aprilia tiene lo necesario para ser el primer aspirante. Otros fabricantes ya han copiado nuestras motos en el pasado. Eso es un cumplido. Nuestra moto para 2024 es un gran paso. A Ducati también le costó años llegar a ser tan buena como lo es hoy. Me gustaría que Aprilia siguiera el mismo camino. Aprilia ya es una de las mejores direcciones de MotoGP, y la comunicación entre Massimo y yo es muy sencilla, muy directa".

A lo que tiene que adaptarse es al mayor ritmo de desarrollo desde sus años en Suzuki: "Una cosa es cierta: la diferencia entre una moto de 2024 y una de 2020 es mayor que entre una de 2020 y una de 2016. Con toda la aerodinámica, los pilotos se ven obligados a adquirir nuevas habilidades. Incluso dentro de una misma marca, habrá algunos que se hagan con la moto mejor que otros. En el pasado, había grandes tornillos que podías girar en estos casos: Motor, chasis, suspensión. Hoy, hablamos de matices en los tiempos por vuelta entre los fabricantes. Eso cambia el trabajo de los pilotos. Todo se ha vuelto más sensible, cada detalle cuenta. Cuando Miguel Oliveira pasó directamente del RS-GP22 al modelo 2024, casi le pareció un cambio de marca, dice".