Davide Brivio : "Je ne peux pas prendre de bonnes vacances".

Il a autrefois fait venir Valentino Rossi chez Yamaha, a été champion du monde avec Suzuki et a été directeur de course d'Alpine F1. Trois ans plus tard, il est de retour en MotoGP en tant que directeur de l'équipe Trackhouse. Voici ses premières impressions.

Mi-décembre, Alpine F1 a annoncé qu'elle se séparerait de l'Italien de 59 ans à la fin de l'année, d'un commun accord, car le rôle de Brivio s'était réduit au fil du temps. Le 7 février, il avait déjà été présenté comme chef d'équipe de Trackhouse MotoGP. "J'étais en contact avec le directeur de l'équipe Trackhouse, PJ Rashidi, qui était à l'origine de l'arrivée de Kimi Räikkönen en NASCAR chez Trackhouse. Nous avons bavardé, puisque j'étais sur le marché. Puis le propriétaire Justin Marks m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par un emploi à plein temps. C'était à la dernière minute. J'ai pris l'avion pour le siège social à Charlotte, et à partir de ce moment-là, il m'a eu. Il a été très facile pour Justin de me convaincre". Pause : "De toute façon, je ne suis pas très douée pour prendre des vacances".

Ce qui a influencé la décision : "J'ai toujours eu un intérêt pour le sport automobile américain et tout particulièrement pour le NASCAR. Maintenant, je n'ai plus d'excuses". Pour Trackhouse, l'expérience de Brivio est une aubaine. Aussi sérieuse et performante que soit l'écurie aux États-Unis, l'Europe et le MotoGP sont un autre chantier. Davide Brivio, qui dispose d'un excellent réseau et qui est très ami avec Massimo Rivola, le directeur de course d'Aprilia, peut être considéré comme le candidat idéal pour les Américains. Ce qui a plu à l'Italien chez Justin Marks, le propriétaire de la Trackhouse : "Il était lui-même un coureur et il l'est toujours dans son cœur. C'est donc facile de communiquer avec lui". Et bien sûr, il espère que le NASCAR et le MotoGP s'enrichiront mutuellement au sein de Trackhouse "que nous ferons les choses différemment de ce qui s'est fait jusqu'à présent, là où c'est utile. J'aime mélanger les cultures et prendre ce qu'il y a de mieux dans mon domaine actuel".

Un manager plus complet

Que retient-il de ses années de Formule 1 chez Alpine ? "J'ai vu comment fonctionne une équipe de près de 1000 personnes. Je suis heureux d'avoir vécu cela. J'espère qu'à l'avenir, j'aborderai différemment certains problèmes en MotoGP grâce à ces connaissances. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans chaque discipline du sport automobile. Aujourd'hui, j'espère être plus complet que je ne l'étais après mon départ de Suzuki. De plus, je trouve que je suis devenu plus calme".

Comment évalue-t-il sa tâche chez Trackhouse Aprilia ? "Bien sûr, ce sera difficile. Ducati a été dominant ces dernières années. Mais avec KTM, Aprilia a les moyens d'être le premier challenger. Dans le passé, d'autres constructeurs ont déjà copié nos motos. C'est un compliment. Notre moto pour 2024 est un grand pas. Ducati aussi a mis des années à devenir aussi bon qu'il l'est aujourd'hui. C'est le chemin que je souhaite à Aprilia. Aprilia est déjà l'une des meilleures adresses du MotoGP, et la communication entre Massimo et moi est très simple, très directe".

Ce à quoi il doit s'attendre, c'est à un rythme de développement plus élevé depuis ses années Suzuki : "C'est sûr : la différence entre une moto de 2024 et une de 2020 est plus grande que celle entre une de 2020 et une de 2016. Avec toute l'aérodynamique, les pilotes sont obligés d'acquérir de nouvelles compétences. Même au sein d'une marque, il y en aura qui seront plus à l'aise avec la moto que d'autres. Auparavant, dans ce genre de cas, il y avait de gros boulons à tourner : Moteur, châssis, suspension. Aujourd'hui, nous parlons de nuances dans les temps au tour entre les constructeurs. Cela change le travail des pilotes. Tout est devenu plus sensible, chaque détail compte. Quand Miguel Oliveira est passé directement de la RS-GP22 au modèle 2024, il a presque eu l'impression de changer de marque, raconte-t-il".