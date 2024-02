Davide Brivio: "Non si può andare in vacanza bene".

A metà dicembre, Alpine F1 ha annunciato che si sarebbe separata dal 59enne italiano alla fine dell'anno, in modo amichevole, dopo che il ruolo di Brivio era diminuito nel tempo. Il 7 febbraio è stato nominato Team Principal di Trackhouse MotoGP. "Ero in contatto con il capo del team Trackhouse, PJ Rashidi, che in passato è stato dietro la partenza di Kimi Räikkönen dalla NASCAR a Trackhouse. Abbiamo fatto una chiacchierata, visto che ero sul mercato. Poi il proprietario Justin Marks mi ha chiamato per sapere se ero interessato a un lavoro a tempo pieno. Il preavviso è stato incredibilmente breve. Sono volato alla sede centrale di Charlotte e da quel momento mi ha conquistato. È stato molto facile per Justin convincermi". Pausa: "Comunque non sono molto bravo a prendere le ferie".

Cosa ha influenzato la decisione: "Ho sempre avuto interesse per il motorsport statunitense e per la NASCAR in particolare. Ora non ci sono più scuse". Per Trackhouse, l'esperienza di Brivio è un colpo di fortuna. Per quanto la squadra corse sia seria e di successo negli USA, l'Europa e la MotoGP sono un'altra cosa. L'esperto Davide Brivio, che è un buon amico del direttore di gara Aprilia Massimo Rivola, può essere visto come la scelta ideale per gli americani. Cosa è piaciuto all'italiano del proprietario di Trackhouse Justin Marks: "Era un pilota e lo è ancora nel cuore. Questo rende facile la comunicazione con lui". E naturalmente spera che la NASCAR e la MotoGP si integrino a vicenda a Trackhouse, "che facciamo le cose in modo diverso da come sono state fatte finora, dove ha senso. Mi piace mescolare le culture e adottare il meglio per il mio ruolo attuale".

Un manager più completo

Cosa si porta via dagli anni di Formula 1 trascorsi in Alpine? "Ho visto come funziona un team con quasi 1.000 dipendenti. Sono felice di aver fatto questa esperienza. Con questa conoscenza, spero di poter affrontare in modo diverso certi problemi in MotoGP in futuro. C'è qualcosa da imparare in ogni tipo di sport motoristico. Spero di essere più completo oggi di quando ho lasciato la Suzuki. Penso anche di essere diventato più calmo".

Come valuta il compito di Trackhouse Aprilia? "Naturalmente sarà difficile. La Ducati è stata dominante negli ultimi anni. Ma insieme a KTM, Aprilia ha le carte in regola per essere il primo sfidante. Altri costruttori hanno già copiato le nostre moto in passato. Questo è un complimento. La nostra moto per il 2024 è un grande passo. Anche la Ducati ha impiegato anni per diventare brava come lo è oggi. Mi piacerebbe che Aprilia seguisse lo stesso percorso. Aprilia è già uno dei migliori indirizzi della MotoGP, e la comunicazione tra me e Massimo è molto semplice, molto diretta".

Ciò a cui deve adattarsi è il ritmo di sviluppo più elevato rispetto agli anni della Suzuki: "Una cosa è certa: la differenza tra una moto del 2024 e una del 2020 è maggiore di quella tra una 2020 e una 2016. Con tutta l'aerodinamica, i piloti sono costretti ad acquisire nuove competenze. Anche all'interno di una stessa marca, ci saranno alcuni che riusciranno a gestire la bicicletta meglio di altri. In passato, in questi casi c'erano grandi viti da girare: Motore, telaio, sospensioni. Oggi si parla di sfumature nei tempi sul giro tra i vari costruttori. Questo cambia il lavoro dei piloti. Tutto è diventato più sensibile, ogni dettaglio conta. Quando Miguel Oliveira è passato direttamente dalla RS-GP22 al modello 2024, gli è sembrato quasi di cambiare marchio, dice."