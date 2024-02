Davide Brivio: "Não se pode ir de férias bem"

Em tempos, trouxe Valentino Rossi para a Yamaha, tornou-se campeão do mundo com a Suzuki e foi diretor de corrida da Alpine F1. Após três anos, está de volta ao MotoGP como Diretor de Equipa da Trackhouse. Estas são as suas primeiras impressões.

Em meados de dezembro, a Alpine F1 anunciou que se iria separar do italiano de 59 anos no final do ano, de forma amigável, depois de o papel de Brivio ter diminuído ao longo do tempo. Ele foi apresentado como Diretor de Equipa da Trackhouse MotoGP a 7 de fevereiro. "Estava em contacto com o chefe de equipa da Trackhouse, PJ Rashidi, que esteve por detrás do início da NASCAR de Kimi Räikkönen na Trackhouse. Tivemos uma conversa, pois eu estava no mercado. Depois, o proprietário Justin Marks telefonou-me para saber se eu estava interessado num trabalho a tempo inteiro. Foi muito em cima da hora. Fui de avião para a sede em Charlotte e, a partir desse momento, ele tinha-me na mão. Foi muito fácil para o Justin convencer-me". Pausa: "De qualquer forma, não sou muito bom a tirar férias".

O que influenciou a decisão: "Sempre tive interesse no desporto automóvel dos EUA e na NASCAR em particular. Agora não há mais desculpas". Para Trackhouse, o experiente Brivio é um golpe de sorte. Por muito séria e bem sucedida que a equipa de corridas seja nos EUA, a Europa e o MotoGP são outra questão. O bem relacionado Davide Brivio, que é bom amigo do diretor de corridas da Aprilia, Massimo Rivola, pode ser visto como a escolha ideal para os americanos. O que o italiano gostou no proprietário da Trackhouse, Justin Marks: "Ele foi piloto e continua a sê-lo. Isso facilita a comunicação com ele. Isso faz com que seja fácil comunicar com ele". E, claro, ele espera que a NASCAR e o MotoGP se cruzem na Trackhouse "que façamos as coisas de forma diferente do que têm sido feitas até agora, onde faz sentido. Adoro misturar culturas e adotar o melhor para a minha função atual".

Gestor mais completo

O que é que ele retira dos seus anos de Fórmula 1 na Alpine? "Vi como funciona uma equipa com quase 1.000 empregados. Sinto-me feliz por ter vivido isso. Com este conhecimento, espero poder abordar certos problemas no MotoGP de forma diferente no futuro. Há algo a aprender em todos os tipos de desportos motorizados. Espero estar mais completo hoje do que quando deixei a Suzuki. Também acho que me tornei mais calmo".

Como é que ele avalia a tarefa na Trackhouse Aprilia? "Claro que vai ser difícil. A Ducati tem sido dominante nos últimos anos. Mas, juntamente com a KTM, a Aprilia tem o que é preciso para ser o primeiro adversário. Outros fabricantes já copiaram as nossas motas no passado. Isso é um elogio. A nossa moto para 2024 é um grande passo. A Ducati também demorou anos a tornar-se tão boa como é atualmente. Gostaria de ver a Aprilia seguir o mesmo caminho. A Aprilia já é um dos melhores endereços do MotoGP e a comunicação entre mim e o Massimo é muito simples, muito direta".

O que ele tem que se ajustar é o maior ritmo de desenvolvimento desde os seus anos na Suzuki: "Uma coisa é certa: a diferença entre uma moto de 2024 e uma de 2020 é maior do que entre uma de 2020 e uma de 2016. Com toda a aerodinâmica, os pilotos são obrigados a adquirir novas competências. Mesmo no seio de uma marca, haverá alguns que se habituam melhor à bicicleta do que outros. No passado, havia grandes parafusos que se podiam rodar nestes casos: Motor, chassis, suspensão. Hoje, estamos a falar de nuances nos tempos por volta entre os fabricantes. Isso muda o trabalho dos pilotos. Tudo se tornou mais sensível, todos os pormenores contam. Quando Miguel Oliveira passou diretamente do RS-GP22 para o modelo 2024, quase sentiu uma mudança de marca, diz ele."