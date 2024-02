Test in Qatar, ore 17: Bagnaia davanti a Viñales e Márquez

La seconda giornata di test della MotoGP a Doha ha avuto un altro inizio lento nel primo pomeriggio di martedì, ma i preparativi finali per l'apertura del Campionato del Mondo sono ora in corso.

Come lunedì, gli assi della MotoGP hanno impiegato un po' di tempo per scendere in pista nella seconda e ultima giornata a Lusail, alle porte di Doha. Nelle prime due ore c'è stata poca azione, con il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati Marc Márquez che ha dovuto interrompere la sua prima manche a causa di un problema tecnico.

Nelle prime due ore è scesa in pista solo la metà del gruppo, con il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo in testa alla classifica in questa fase iniziale con un tempo di 1:54.122 min. Con le temperature nettamente più alte del primo pomeriggio, il pilota è stato nettamente superiore ai tempi fatti segnare lunedì sera, quando la star della Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia ha fatto segnare il tempo più veloce della giornata con un 1:52.040 min.

Poco dopo le 16:00 è stata esposta la bandiera rossa, apparentemente perché il pilota Repsol Honda Joan Mir era rimasto bloccato alla curva 1 per un problema. Dopo la breve interruzione, la classifica dei tempi di martedì è stata più movimentata, con Bagnaia di nuovo in testa in 1:52.575 minuti. Anche il pilota ufficiale dell'Aprilia Maverick Viñales è rimasto sotto l'1'53", mentre il nuovo arrivato in casa Ducati Marc Márquez si è fermato al terzo posto.

Tuttavia, non ci sono stati cambiamenti significativi nella classifica dei tempi combinati entro le 17:00, con solo Alex Rins (Yamaha) e Miguel Oliveira (Aprilia) già più veloci martedì rispetto ai loro migliori tempi personali di lunedì. I piloti della MotoGP hanno ancora quattro ore di tempo, fino alle 21.00 ora locale (19.00 CET), per prepararsi all'apertura del Campionato del Mondo dall'8 al 10 marzo, sempre in Qatar.

Test in Qatar, martedì alle 17:00:

1° Bagnaia, Ducati, 1'52.575 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,349 sec.

3. Marc Márquez, Ducati, + 0,442

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,565

5. Bastianini, Ducati, + 0,585

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,602

7° Bezzecchi, Ducati, + 0,646

8° Martin, Ducati, + 0,661

9° Rins, Yamaha, + 0,838

10° Oliveira, Aprilia, + 1,024

11° Alex Márquez, Ducati, + 1,079

12° Quartararo, Yamaha, + 1.209

13° Acosta, KTM, + 1.229

14° Augusto Fernández, KTM, + 1.286

15° Brad Binder, KTM, + 1.318

16° Marini, Honda, + 1.590

17° Nakagami, Honda, + 1.597

18° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.772

19° Crutchlow, Yamaha, + 2.113

20° Zarco, Honda, + 2.140

21° Miller, KTM, + 2.168

22° Pirro, Ducati, + 2.369

23° Mir, Honda, + 2.908