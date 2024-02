Teste do Qatar, 17h00: Bagnaia à frente de Viñales e Márquez

O segundo dia de testes de MotoGP em Doha teve mais um início lento ao princípio da tarde de terça-feira, mas os preparativos finais para a abertura do Campeonato do Mundo estão agora a decorrer.

Tal como na segunda-feira, os ases do MotoGP demoraram algum tempo a entrar em pista no segundo e último dia em Lusail, nos arredores de Doha. Houve pouca ação nas primeiras duas horas, com o estreante da Gresini Ducati Marc Márquez a ter de abortar a sua primeira corrida devido a um problema técnico.

Nas primeiras duas horas, apenas metade do pelotão foi para a pista, com o piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, a liderar a classificação nesta fase inicial com 1:54.122 minutos. Com temperaturas significativamente mais elevadas no início da tarde, Quartararo estava claramente à frente dos tempos registados na segunda-feira à noite, quando a estrela da Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia estabeleceu o tempo mais rápido do dia com 1:52.040 min.

Pouco depois das 16 horas, houve uma bandeira vermelha, aparentemente porque o piloto da Repsol Honda Joan Mir ficou preso na curva 1 com um problema. Após a breve interrupção, houve mais movimento na tabela de tempos de terça-feira, com Bagnaia novamente no topo com 1:52.575 minutos. O piloto da Aprilia, Maverick Viñales, também ficou abaixo de 1m53s, com o estreante da Ducati, Marc Márquez, a raspar esta marca em terceiro.

No entanto, não houve mudanças significativas na tabela de tempos combinados até às 17h00, com apenas Alex Rins (Yamaha) e Miguel Oliveira (Aprilia) a serem mais rápidos na terça-feira do que os seus melhores tempos pessoais de segunda-feira. Os pilotos de MotoGP ainda têm quatro horas até às 21 horas locais (19 horas CET) para se prepararem para a abertura do Campeonato do Mundo, de 8 a 10 de março, também no Qatar.

Teste do Qatar, terça-feira a partir das 17 horas:

1º Bagnaia, Ducati, 1'52.575 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,349 seg

3º Marc Márquez, Ducati, + 0,442

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,565

5º Bastianini, Ducati, + 0,585

6º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,602

7º Bezzecchi, Ducati, + 0,646

8º Martin, Ducati, + 0,661

9º Rins, Yamaha, + 0,838

10º Oliveira, Aprilia, + 1,024

11º Alex Márquez, Ducati, + 1,079

12º Quartararo, Yamaha, + 1.209

13º Acosta, KTM, + 1.229

14º Augusto Fernández, KTM, + 1,286

15º Brad Binder, KTM, + 1.318

16º Marini, Honda, + 1,590

17º Nakagami, Honda, + 1,597

18º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,772

19º Crutchlow, Yamaha, + 2,113

20º Zarco, Honda, + 2,140

21º Miller, KTM, + 2,168

22º Pirro, Ducati, + 2,369

23º Mir, Honda, + 2,908