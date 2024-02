Test du Qatar, 19h : Bagnaia avec une nouvelle marque de référence

Au cours des trois premières heures d'essais de mardi après-midi, seuls deux pilotes, Pecco Bagnaia, la star Ducati, et Maverick Viñales, le pilote officiel Aprilia, étaient restés en dessous de 1'53'', et aucune amélioration notable n'avait été enregistrée pendant longtemps sur la feuille des temps combinée.

A 17h20, le pilote Trackhouse-Aprilia Raúl Fernández a remplacé Bagnaia en tête du classement de mardi avec un temps de 1:52,483. Au classement général, le double champion du monde MotoGP a conservé son meilleur temps de lundi, 1:52,040.

Avec la tombée de la nuit, les temps ont progressivement baissé et le nouveau venu chez Gresini-Ducati, Marc Márquez, a amélioré son meilleur temps personnel de plus de quatre dixièmes de seconde par rapport à lundi, avec un chrono de 1:52,516, ce qui lui a permis de se hisser, au moins temporairement, dans le top 10 du classement général.

Peu avant 18 heures, les as de la Ducati Jorge Martin et Enea Bastianini se sont rapprochés à 0,128 et 0,096 sec du temps de référence de Bagnaia. Il a fallu attendre une demi-heure de plus pour que le nouveau venu de VR46, Fabio Di Giannantonio, passe sous ce seuil en 1'52.008 sur la Desmosedici GP23 de l'an dernier. C'est ensuite son coéquipier Marco Bezzecchi qui a fixé le premier temps de 1:51 du test, avant que "Diggia" ne dépasse à nouveau le troisième du championnat du monde de l'an dernier avec un 1:51,569 min peu avant 19 heures.

Le pilote Gresini-Ducati Alex Márquez a réalisé un temps de 1:51,944 min, ce qui a permis à trois Ducati de l'année dernière de se retrouver en tête du classement avant que le champion du monde Pecco Bagnaia ne devienne le premier pilote MotoGP à passer sous la barre des 1:51 min en 1:50,952 min sur les 5,380 km du Lusail International Circuit. Peu après 19 heures, le pilote officiel Aprilia Aleix Espargaró s'est hissé à la deuxième place, mais son retard était considérable.

Le dernier test avant le début du championnat du monde se poursuit jusqu'à 21 heures, heure locale (19 HEC).

Test du Qatar, mardi à 19h10 :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,480 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,806

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

5. Bastianini, Ducati, + 1,184

7. Martin, Ducati, + 1,216

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,531

9. Rins, Yamaha, + 1,548

10. Marc Márquez, Ducati, + 1,564

11. Quartararo, Yamaha, + 1,721

12. Zarco, Honda, + 1,738

13. Acosta, KTM, + 1,851

14. Viñales, Aprilia, + 1,875

15. Brad Binder, KTM, + 1,956

16. Nakagami, Honda, + 2,166

17. Marini, Honda, + 2,328

18. Miller, KTM, + 2,393

19. Oliveira, Aprilia, + 2,510

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,667

21. Mir, Honda, + 2,834

22. Pirro, Ducati, + 2,857

23. Augusto Fernández, KTM, + 2,909

24e Savadori, Aprilia, + 10,448

Test du Qatar, lundi (19 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471