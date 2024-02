Teste do Qatar, 19h00: Bagnaia com nova referência

Pecco Bagnaia fez o primeiro tempo em 1:50 no teste do Qatar na terça-feira. A pouco menos de duas horas do final do teste, o defensor do título de MotoGP lidera à frente de Aleix Espargaró (Aprilia) e do seu colega da Ducati, Di Giannantonio.

Nas primeiras três horas de testes na tarde de terça-feira, apenas dois pilotos - a estrela da Ducati, Pecco Bagnaia, e o piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales - ficaram abaixo de 1:53 minutos, e não houve melhorias significativas na tabela de tempos combinados durante muito tempo.

Às 17h20, o piloto da Trackhouse-Aprilia, Raúl Fernández, substituiu Bagnaia no topo da classificação de terça-feira com 1m52,483s. No entanto, o bicampeão mundial de MotoGP continuou a liderar a classificação geral com o seu melhor tempo de segunda-feira, 1m52,040s.

Ao anoitecer, os tempos foram baixando gradualmente, com o estreante da Gresini Ducati, Marc Márquez, a melhorar o seu melhor tempo pessoal em mais de quatro décimos de segundo em relação a segunda-feira, com 1m52,516s, e a entrar no top 10 da classificação geral, pelo menos por enquanto.

Pouco antes das 18h00, os ases da Ducati Jorge Martin e Enea Bastianini ficaram a 0,128 e 0,096 segundos do tempo objetivo de Bagnaia. No entanto, foi necessária mais meia hora para que o recém-chegado ao VR46, Fabio Di Giannantonio, com a Desmosedici GP23 do ano passado, conseguisse ficar abaixo do tempo objetivo em 1m52,008s. Foi então o seu companheiro de equipa Marco Bezzecchi que estabeleceu o primeiro tempo de 1'51 do teste, antes de "Diggia" superar o terceiro classificado do Campeonato do Mundo do ano passado com 1'51.569 pouco antes das 19 horas.

O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, assinou um tempo de 1:51.944 para garantir que três dos pilotos da Ducati do ano passado liderassem a classificação - antes do Campeão do Mundo, Pecco Bagnaia, se tornar o primeiro piloto de MotoGP a ficar abaixo da marca de 1:51 no Circuito Internacional de Lusail, com 5,380 km de extensão, com um tempo de 1:50.952. Pouco depois das 19 horas, o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, subiu para o segundo lugar, embora a diferença fosse considerável.

O último teste antes da abertura do Campeonato do Mundo continua até às 21h00 locais (19 CET).

Teste do Qatar, terça-feira a partir das 19.10:

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,480 seg

3º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,806

5º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

5º Bastianini, Ducati, + 1,184

7º Martin, Ducati, + 1,216

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,531

9º Rins, Yamaha, + 1,548

10. Marc Márquez, Ducati, + 1.564

11º Quartararo, Yamaha, + 1,721

12º Zarco, Honda, + 1.738

13º Acosta, KTM, + 1,851

14º Viñales, Aprilia, + 1,875

15º Brad Binder, KTM, + 1,956

16º Nakagami, Honda, + 2,166

17º Marini, Honda, + 2.328

18º Miller, KTM, + 2,393

19º Oliveira, Aprilia, + 2,510

20º Crutchlow, Yamaha, + 2,667

21º Mir, Honda, + 2,834

22º Pirro, Ducati, + 2,857

23º Augusto Fernández, KTM, + 2,909

24º Savadori, Aprilia, + 10,448

Teste do Qatar, Segunda-feira (19 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'52.040 min

2º Martin, Ducati, + 0,220 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4º Brad Binder, KTM, + 0,296

5º Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6º Viñales, Aprilia, + 0,455

7º Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8º Bastianini, Ducati, + 0,549

9º Zarco, Honda, + 0,592

10º Quartararo, Yamaha, + 0,597

11º Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13º Mir, Honda, + 0,783

14º Miller, KTM, + 0,856

15º Acosta, KTM, + 0,898

16º Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17º Nakagami, Honda, + 1,168

18º Marini, Honda, + 1,393

19º Rins, Yamaha, + 1,602

20º Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21º Oliveira, Aprilia, + 1,903

22º Pirro, Ducati, + 2,469

23º Crutchlow, Yamaha, + 2,471