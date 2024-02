Test du Qatar : Bagnaia au top, chute et P4 pour Márquez

Le dernier test MotoGP avant le début du championnat du monde dans deux semaines et demie s'est terminé avec deux pilotes officiels Ducati en tête. Les usines européennes ont occupé les 13 premières places.

Lors de la dernière heure d'essais de la pré-saison 2024, Marc Márquez a fait sa première chute au virage 4 sur la Ducati Gresini, alors qu'il s'était auparavant assuré la quatrième place (+ 0,383 sec). Le routinier d'Aprilia Aleix Espargaró et les deux pilotes Honda Joan Mir et Johann Zarco ont également glissé, mais ils n'ont pas été blessés.

Francesco "Pecco" Bagnaia s'est maintenu en tête de la feuille de temps avec un remarquable 1:50,952 min. En comparaison, le record All Time Lap de Luca Marini, établi en novembre dernier (toujours sur Ducati), était de 1:51,762 min.

Enea Bastianini, le coéquipier de Pecco chez Ducati-Lenovo, a terminé deuxième et s'est approché à 0,120 seconde du temps fabuleux du nonuple champion du monde MotoGP. Aleix Espargaró, troisième, a mené la troupe Aprilia bien en place, avec Raúl Fernández et Maverick Viñales aux cinquième et sixième places. Miguel Oliveira a tout de même amélioré sa position sur la RS-GP24 mardi en se classant 12e.

Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder s'est hissé à la 9e place dans les dernières minutes, tandis que la recrue GASGAS-Tech3 Pedro Acosta s'est classée 15e, une place derrière la star Yamaha Fabio Quartararo. Le quatuor Honda composé de Zarco, Nakagami, Mir et Marini a pris les places 17 à 20.

On saura à quel point ces temps d'essai sont réellement significatifs lors du premier Grand Prix de la saison, du 8 au 10 mars, sous les projecteurs de Lusail.

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. 24. Savadori, Aprilia, + 10,448