Teste do Qatar: Bagnaia no topo, queda e P4 para Márquez

O último teste de MotoGP antes da abertura do Campeonato do Mundo, dentro de duas semanas e meia, terminou com dois pilotos da fábrica Ducati no topo. As fábricas europeias ocuparam os primeiros 13 lugares.

Marc Márquez sofreu a sua primeira queda com a Gresini-Ducati na curva 4 na última hora de testes da pré-temporada de 2024, depois de ter garantido o quarto lugar (+0,383 s). O estreante da Aprilia, Aleix Espargaró, e os dois pilotos da Honda, Joan Mir e Johann Zarco, também caíram, mas todos não sofreram ferimentos.

Francesco 'Pecco' Bagnaia manteve-se no topo da tabela de tempos com uma notável marca de 1:50.952 minutos. Em comparação, o recorde de volta de todos os tempos de Luca Marini em novembro passado (ainda com a Ducati) era de 1:51,762 minutos.

O companheiro de equipa de Pecco na Ducati-Lenovo, Enea Bastianini, ficou a 0,120 segundos do fabuloso tempo do bicampeão do mundo de MotoGP, em segundo lugar. Aleix Espargaró, em terceiro, liderou a bem posicionada equipa Aprilia, com Raúl Fernández e Maverick Viñales em quinto e sexto. Miguel Oliveira melhorou para o 12º lugar na RS-GP24 na terça-feira.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, subiu ao 9º lugar nos minutos finais, enquanto o estreante da GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, terminou em 15º, um lugar atrás da estrela da Yamaha, Fabio Quartararo. O quarteto Honda de Zarco, Nakagami, Mir e Marini terminou entre 17º e 20º.

O que estes tempos de teste realmente nos dizem ficará claro de 8 a 10 de março, no primeiro Grande Prémio da época, sob os holofotes de Lusail.

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448