Raúl Fernández (5º/Aprilia): "Hecho para mí"

Tras una temporada 2023 poco exitosa, Raúl Fernández espera obtener mejores resultados en su tercer año en MotoGP. Sin embargo, su primera salida con el nuevo diseño Trackhouse-Aprilia fue desastrosa para el 20º clasificado del año pasado. En Sepang, sufrió una salida de carretera en su tercera vuelta y sufrió dos fracturas en la pelvis y una en la cadera.

Fernández perdió así tres importantes días de test, pero ahora ha regresado a los boxes del Trackhouse-Aprilia para el segundo test de pretemporada después de Doha. El español terminó el primer día en una sólida duodécima posición, a 0,774 segundos del mejor tiempo del día de Francesco Bagnaia.

El martes, el madrileño de 23 años siguió subiendo la temperatura y se colocó quinto al final del día. En su 50ª de las 56 vueltas, Fernández logró un crono de 1:51.341 min en el Circuito Internacional de Losail, de 5,42 km, que fue sólo 0,389 segundos más lento que el líder Bagnaia. Su tiempo también fue notable, ya que el subcampeón de Moto2 en 2021 fue el mejor piloto de Aprilia por detrás del capitán Aleix Espargaró (3º).

"Ha sido un día positivo porque mi pelvis se sentía mucho mejor. Esto me permitió hacer un poco más de trabajo de pruebas", dijo Fernández feliz, pero también hizo hincapié en las consecuencias de su temprana caída en Sepang: "No fue fácil porque tuvimos que hacer en dos días el trabajo que originalmente estaba programado para cinco días."

Este año, Fernández se sube a la Aprilia RS-GP que el año pasado utilizaron los pilotos de fábrica Espargaró y Maverick Viñales. "Estoy contento de estar con esta moto porque me facilita hacer tiempos rápidos", dijo Raúl, añadiendo: "Estoy muy contento con la moto, está hecha para mí".

A pesar de la euforia, Fernández se lo tomó con calma: "He probado la moto con el neumático blando. Sin embargo, no he ido al límite, ya que no puedo permitirme otra caída en mi situación actual. Por lo tanto, hemos trabajado intensamente en nuestro ritmo con neumáticos usados. Eso fue enormemente importante".

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.44