Raúl Fernández (5e/Aprilia) : "Comme si c'était fait pour moi".

Deux semaines seulement après sa grave chute à Sepang, Raúl Fernández a repris le guidon de sa Trackhouse-Aprilia lors des tests au Qatar et a tout de suite fait bonne figure. Il a attribué ses progrès à la RS-GP 23.

Après une saison 2023 infructueuse, Raúl Fernández espère obtenir de meilleurs résultats pour sa troisième année en MotoGP. Sa première sortie sous le nouveau design Trackhouse-Aprilia s'est toutefois révélée catastrophique pour le 20e de l'année dernière. À Sepang, il a été victime d'un highsider dès son troisième tour, ce qui lui a valu deux fractures au bassin et une à la hanche.

Fernández a ainsi perdu trois jours de tests importants, maisil est retourné dans le box de Trackhouse-Aprilia pour le deuxième test de pré-saison après Doha. L'Espagnol a terminé la première journée à une solide douzième place, à 0,774 seconde du meilleur temps du jour réalisé par Francesco Bagnaia.

Mardi, le Madrilène de 23 ans a poursuivi sa progression et s'est hissé à la cinquième place en fin de journée. Lors de son 50e tour sur 56, Fernández a réalisé un temps de 1:51,341 sur les 5,42 km du Losail International Circuit, soit 0,389 seconde de moins que le leader Bagnaia. Un temps remarquable qui a permis au vice-champion du monde Moto2 2021 d'être le meilleur pilote Aprilia derrière le capitaine Aleix Espargaró (3e).

"C'était une journée positive, car mon bassin se sentait nettement mieux. Cela m'a permis de faire un peu plus de travail de test", s'est réjoui Fernández, tout en soulignant les conséquences de sa chute précoce à Sepang : "Ce n'était pas facile, car nous avons dû faire en deux jours le travail prévu initialement pour cinq jours".

Cette année, Fernández est assis sur l'Aprilia RS-GP, utilisée l'année dernière par les pilotes d'usine Espargaró et Maverick Viñales. "Je suis heureux d'être assis sur cette moto, car elle me permet de réaliser plus facilement des temps rapides", s'est réjoui Raúl, avant d'ajouter : "Je suis très heureux avec cette moto, elle est faite pour moi".

Malgré l'euphorie, Fernández est resté calme : "J'ai testé la moto avec les pneus tendres. Je ne suis pas allé jusqu'à la limite, car dans ma situation actuelle, je ne peux pas me permettre une nouvelle chute. Nous avons donc travaillé intensivement sur notre rythme en pneus usagés. C'était très important".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. 24. Savadori, Aprilia, + 10,44