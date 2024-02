Raúl Fernández (5°/Aprilia): "Fatto apposta per me".

A sole due settimane dal grave incidente di Sepang, Raúl Fernández è tornato in sella alla sua Trackhouse-Aprilia in occasione del test del Qatar e ha fatto subito una buona figura. Ha attribuito i suoi progressi alla RS-GP 23.

Dopo una stagione 2023 fallimentare, Raúl Fernández spera di ottenere risultati migliori nel suo terzo anno di MotoGP. Tuttavia, la sua prima uscita con il nuovo progetto Trackhouse-Aprilia è stata disastrosa per il 20° pilota dello scorso anno. A Sepang, ha sbandato al terzo giro e ha riportato due fratture al bacino e una all'anca.

Fernández ha così perso tre importanti giornate di test, ma ora è tornato ai box di Trackhouse-Aprilia per il secondo test pre-stagionale dopo Doha. Lo spagnolo ha concluso la prima giornata con un solido dodicesimo posto, a 0,774 secondi dal miglior tempo di Francesco Bagnaia.

Martedì, il 23enne madrileno ha continuato ad alzare il tiro ed è salito in quinta posizione alla fine della giornata. Nel suo 50° giro su 56, Fernández ha girato in 1:51.341 sul Circuito Internazionale di Losail, lungo 5,42 km, con un ritardo di soli 0,389 secondi rispetto al primo classificato, Bagnaia. Il suo tempo è stato notevole anche perché il secondo classificato della Moto2 2021 è stato il miglior pilota Aprilia dietro al capitano Aleix Espargaró (3°).

"È stata una giornata positiva perché il mio bacino si è sentito molto meglio. Questo mi ha permesso di fare un po' più di lavoro nei test", ha dichiarato felice Fernández, sottolineando però anche le conseguenze della caduta a Sepang: "Non è stato facile perché abbiamo dovuto svolgere in due giorni il lavoro che originariamente era previsto per cinque giorni".

Quest'anno Fernández è in sella all'Aprilia RS-GP, che lo scorso anno è stata utilizzata dai piloti ufficiali Espargaró e Maverick Viñales. "Sono felice di essere su questa moto perché mi rende più facile fare tempi veloci", ha detto Raúl, aggiungendo: "Sono molto contento della moto, è fatta per me".

Nonostante l'euforia, Fernández se l'è presa comoda: "Ho provato la moto con la gomma morbida. Tuttavia, non sono andato al limite, perché non posso permettermi un'altra caduta nella mia situazione attuale. Abbiamo quindi lavorato intensamente sul nostro ritmo con le gomme usate. È stato molto importante".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.44