Raúl Fernández (5º/Aprilia): "Made for me" (Feito para mim)

Apenas duas semanas após o grave acidente em Sepang, Raúl Fernández voltou a sentar-se ao volante do seu Trackhouse-Aprilia no teste do Qatar e fez logo uma boa figura. Ele atribuiu o seu progresso ao RS-GP 23.

Depois de uma época de 2023 sem sucesso, Raúl Fernández espera obter melhores resultados no seu terceiro ano de MotoGP. No entanto, a sua primeira saída com o novo design da Trackhouse-Aprilia foi desastrosa para o 20º classificado do ano passado. Em Sepang, ele capotou na terceira volta e sofreu duas fracturas na pélvis e uma na anca.

Fernández perdeu assim três importantes dias de testes, mas regressou agora às boxes da Trackhouse-Aprilia para o segundo teste de pré-época depois de Doha. O espanhol terminou o primeiro dia num sólido décimo segundo lugar, 0,774 segundos atrás do melhor tempo do dia de Francesco Bagnaia.

Na terça-feira, o madrileno de 23 anos continuou a aumentar o ritmo e subiu para a quinta posição no final do dia. Na sua 50ª das 56 voltas, Fernández conseguiu um tempo de 1:51.341 minutos nos 5,42 km do Circuito Internacional de Losail, apenas 0,389 segundos mais lento do que o líder Bagnaia. O seu tempo também foi notável, já que o vice-campeão de Moto2 de 2021 foi o melhor piloto da Aprilia, atrás do capitão Aleix Espargaró (3º).

"Foi um dia positivo porque a minha pélvis estava muito melhor. Isso me permitiu fazer um pouco mais de trabalho de teste", disse Fernández feliz, mas também enfatizou as consequências de sua queda precoce em Sepang: "Não foi fácil porque tivemos que fazer o trabalho em dois dias que estava originalmente programado para cinco dias."

Este ano, Fernández está na Aprilia RS-GP, que foi usada pelos pilotos de trabalho Espargaró e Maverick Viñales no ano passado. "Estou contente por estar com esta moto porque me facilita a obtenção de tempos rápidos," disse Raúl, acrescentando: "Estou muito contente com a moto, foi feita para mim."

Apesar da euforia, Fernández foi com calma: "Testei a mota com o pneu macio. No entanto, não fui até ao limite, porque não me posso dar ao luxo de ter outra queda na minha situação atual. Por isso, trabalhámos intensamente no nosso ritmo com pneus usados. Isso foi extremamente importante."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,44