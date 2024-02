Fabio Quartararo (14º): "Yamaha necesita más tiempo"

Fabio Quartararo fue el mejor representante de una fábrica japonesa al término de los entrenamientos invernales de MotoGP en Qatar, en 14ª posición. "Todavía queda mucho por hacer", dijo "El Diablo", señalando en particular un problema bien conocido de la M1: "El agarre de la rueda trasera es uno de los principales problemas. Estuve detrás de Bastianini en la simulación de sprint y pude ver muchas cosas que ellos hacen mucho mejor que nosotros. Es una buena información para nosotros".

Los pilotos de Yamaha llegan a sus límites más rápido que la competencia, especialmente cuando persiguen tiempos. "En ciertos momentos, nuestra moto no nos da más. Pero creo que tenemos margen de mejora. Pero tenemos que encontrar esas cosas que nos den más agarre". No se refiere al escape largo, en el que el francés parece haberse centrado en Doha. "Ha sido una mejora, pero no nos dará más agarre. El escape tiene algunos aspectos positivos y otros negativos, pero he decidido mantenerlo".

Yamaha ha mejorado, subraya Quartararo, pero también lo ha hecho la competencia. "Las 'concesiones' la hacen mejor, por supuesto, y tener a alguien que tenga una idea de cuál era la moto más rápida el año pasado. Él lo sabe, pero necesita más tiempo para ver dónde podemos mejorar", dijo el once veces ganador de MotoGP, refiriéndose al nuevo Director Técnico Massimo "Max" Bartolini, un estrecho colaborador del Director de Carrera de Ducati Gigi Dall'Igna durante muchos años. "El nuevo ingeniero que vino de los Reds empezó hace seis semanas. Necesitamos más tiempo y más pruebas. Creo que necesitamos otros tres o cuatro meses para ver los progresos de nuestra moto. Esperemos que sean notables".

¿Cuenta Quartararo con esos tres o cuatro meses antes de tomar una decisión sobre su futuro en MotoGP? "Depende, ya veremos", reflexionó brevemente el Campeón del Mundo de 2021. A continuación, subraya: "Creo de verdad en el proyecto. Incluso si es muy complicado en este momento, tengo la sensación de que están haciendo todo lo posible en Yamaha. No estoy pensando en mi futuro durante estos tres o cuatro meses. Estoy pensando en mejorar nuestra moto".

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448