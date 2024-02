Fabio Quartararo (14e) : "Yamaha a besoin de plus de temps".

Fabio Quartararo a été le meilleur représentant d'une usine japonaise en terminant 14e des tests hivernaux du MotoGP au Qatar. "Il y a encore beaucoup de travail à faire", sait "El Diablo" et a surtout fait référence à un problème bien connu de la M1 : "L'adhérence de la roue arrière fait partie des choses principales. J'étais derrière Bastianini lors de la simulation de sprint et j'ai pu voir beaucoup de choses qu'ils font bien mieux que nous. Ce sont de bonnes informations pour nous".

C'est surtout lors de la chasse au chrono que les pilotes Yamaha atteignent plus rapidement une limite que leurs concurrents. "A certains moments, notre moto ne donne pas plus. Mais je pense que nous avons une marge de manœuvre pour nous améliorer. Mais nous devons trouver ces choses qui nous permettent d'avoir plus d'adhérence". Il ne s'agit pas de l'échappement long sur lequel le Français semble s'être fixé à Doha. "C'était une amélioration, mais cela ne nous apportera pas plus d'adhérence. L'échappement a des aspects positifs et d'autres négatifs, mais j'ai décidé de le garder".

Yamaha s'est amélioré, a souligné Quartararo, mais la concurrence aussi. "Les 'concessions' rendent évidemment les choses meilleures - et en plus d'avoir quelqu'un qui a une idée de ce qu'était la moto la plus rapide l'année précédente. Il sait, mais il a besoin de plus de temps pour voir où nous pouvons nous améliorer", a déclaré le onze fois vainqueur du MotoGP en faisant référence au nouveau directeur technique Massimo "Max" Bartolini, un proche collaborateur du directeur de course Ducati Gigi Dall'Igna pendant des années. "Le nouvel ingénieur qui est venu des Rouges a commencé il y a six semaines. Nous avons besoin de plus de temps et nous avons besoin de plus de tests. Je pense qu'il nous faut encore trois ou quatre mois pour voir les progrès de notre moto. J'espère qu'ils seront perceptibles".

Quartararo aura-t-il au moins ces trois ou quatre mois avant de prendre une décision quant à son avenir en MotoGP ? "Cela dépend, nous verrons bien", a brièvement ruminé le champion du monde 2021. Puis il a souligné : "Je crois beaucoup à ce projet. Même si c'est très compliqué en ce moment, j'ai le sentiment qu'ils font de leur mieux chez Yamaha. Je ne pense pas à mon avenir dans l'optique de ces trois ou quatre mois. Je pense à améliorer notre moto".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448