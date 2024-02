Fabio Quartararo (14°): "La Yamaha ha bisogno di più tempo".

Fabio Quartararo è stato il miglior rappresentante di una casa giapponese al termine dei test invernali della MotoGP in Qatar, al 14° posto. "C'è ancora molto da fare", ha detto "El Diablo", indicando in particolare un problema ben noto della M1: "Il grip della ruota posteriore è uno dei problemi principali. Ero dietro a Bastianini nella simulazione di sprint e ho potuto vedere molte cose che loro fanno molto meglio di noi. Sono informazioni utili per noi".

I piloti Yamaha raggiungono i loro limiti più velocemente della concorrenza, soprattutto quando si tratta di inseguire i tempi. "In certi momenti, la nostra moto non ci dà più nulla. Ma credo che abbiamo spazio per migliorare. Ma dobbiamo trovare quegli elementi che ci diano più grip". Questo non significa lo scarico lungo, su cui il francese sembra essersi concentrato a Doha. "È stato un miglioramento, ma non ci darà più grip. Lo scarico ha alcuni aspetti positivi e altri negativi, ma ho deciso di tenerlo".

La Yamaha è migliorata, ha sottolineato Quartararo, ma anche la concorrenza. "Le 'concessioni' migliorano la situazione, naturalmente, e avere qualcuno che ha un'idea di quale fosse la moto più veloce dell'anno scorso. Lo sa, ma ha bisogno di più tempo per capire dove possiamo migliorare", ha detto l'undici volte vincitore della MotoGP, riferendosi al nuovo Direttore Tecnico Massimo "Max" Bartolini, da anni stretto collaboratore del Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna. "Il nuovo ingegnere arrivato dalle Rosse ha iniziato sei settimane fa. Abbiamo bisogno di più tempo e di più test. Credo che ci servano altri tre o quattro mesi per vedere i progressi della nostra moto. Speriamo che siano evidenti".

Quartararo ha ancora questi tre o quattro mesi prima di prendere una decisione sul suo futuro in MotoGP? "Dipende, vedremo", ha detto brevemente il campione del mondo 2021. Poi ha sottolineato: "Credo molto nel progetto. Anche se al momento è molto complicato, ho la sensazione che alla Yamaha stiano facendo del loro meglio. Non sto pensando al mio futuro in questi tre o quattro mesi. Penso solo a migliorare la nostra moto".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448