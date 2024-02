Fabio Quartararo (14º): "A Yamaha precisa de mais tempo"

Mesmo que os tempos de teste devam ser sempre tratados com cautela, o Qatar assinalou a continuação da supremacia do MotoGP europeu. Fabio Quartararo está à espera do efeito Bartolini nos próximos meses.

Fabio Quartararo foi o melhor representante de uma fábrica japonesa no final dos testes de inverno de MotoGP no Qatar, em 14º lugar. "Ainda há muito a fazer", disse "El Diablo", apontando em particular para um problema bem conhecido da M1: "A aderência da roda traseira é um dos principais problemas. Estive atrás de Bastianini na simulação de sprint e pude ver muitas coisas que eles fazem muito melhor do que nós. É uma boa informação para nós."

Os pilotos da Yamaha atingem os seus limites mais rapidamente do que a concorrência, especialmente quando estão a perseguir tempos. "Em certos momentos, a nossa moto não nos dá mais. Mas acredito que temos margem para melhorar. Mas temos de encontrar as coisas que nos dão mais aderência." Isto não significa o escape longo, no qual o francês parece ter-se concentrado em Doha. "Foi uma melhoria, mas não nos vai dar mais aderência. O escape tem alguns aspectos positivos e outros negativos, mas decidi mantê-lo."

A Yamaha melhorou, sublinhou Quartararo, mas a concorrência também. "As 'concessões' tornam-na melhor, é claro - e ter alguém que tem uma ideia de qual foi a moto mais rápida do ano passado. Ele sabe, mas precisa de mais tempo para ver onde podemos melhorar," disse o onze vezes vencedor do MotoGP, referindo-se ao novo Diretor Técnico Massimo "Max" Bartolini, um colaborador próximo do Diretor de Corrida da Ducati Gigi Dall'Igna durante muitos anos. "O novo engenheiro que veio da Reds começou há seis semanas. Precisamos de mais tempo e de mais testes. Penso que precisamos de mais três ou quatro meses para ver os progressos da nossa mota. Espero que sejam visíveis".

Será que Quartararo tem mesmo estes três ou quatro meses antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro no MotoGP? "Depende, vamos ver", refletiu brevemente o Campeão do Mundo de 2021. Em seguida, ele enfatizou: "Eu realmente acredito no projeto. Mesmo que seja muito complicado neste momento, tenho a sensação de que eles estão a fazer o seu melhor na Yamaha. Não estou a pensar no meu futuro durante estes três ou quatro meses. Estou a pensar em melhorar a nossa moto."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448