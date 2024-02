Jorge Martín (Ducati/7º): Vibraciones extrañas

Tres Ducatis y tres Aprilias más rápidas que él: Eso no le sienta nada bien al subcampeón del mundo del año pasado. Pero él sabe que un mejor tiempo no fue culpa suya. La culpa fue de su Ducati.

7º puesto, cuarta mejor Ducati: Jorge Martín tuvo que pensar un momento para sacar algo positivo del último test de pretemporada: "Los medios 52 seguían siendo bastante fáciles incluso con neumáticos usados, eso es un segundo más rápido que en la carrera del año pasado. Así que estuvo bien". Al final del test de Qatar, el subcampeón del mundo quiso hacer un simulacro de sprint, pero incluso entonces un desastre siguió persiguiéndole en Qatar: "Desde el principio tuve vibraciones extrañas que venían de atrás y se transmitían a toda la moto. Estuve luchando con esto durante todo el test". Martín es el único piloto que se queja de este fenómeno, lo que sugiere que debe tener algo que ver con sus motos y no es un problema general de Ducati. Sin embargo, ha sido extraño: en una moto Martín tenía la sensación de que los neumáticos eran los causantes de las vibraciones, en la segunda sospechaba de la propia moto. Pramac tiene ahora algo menos de dos semanas para encontrar la causa, "porque en estas condiciones sería muy difícil luchar por la victoria. No tengo ninguna posibilidad de abrir el acelerador como quiero porque la cosa se tambalea mucho".

En el pasado, las vibraciones en Ducati sólo habían aparecido con neumáticos muy usados, después de 20 vueltas o más. Con Martín, ya estaban ahí en la segunda vuelta en la pista. No puede decir exactamente dónde está el problema: "Embrague, basculante, chasis: Puede ser cualquier cosa". Así que la solución: "¡Deshazte del material y dalo todo nuevo para la carrera!".

Sin duda, el asunto da que pensar al español: "Cuando todo encaja y la moto es estable, soy súper rápido. Pero apenas me he encontrado en esta situación. Sólo puedo esperar que mi equipo lo tenga bajo control antes de la FP1 aquí!" Define rápido: "Mi 1:51.4 de hoy no ha sido gran cosa. Vale, estaba apretando, pero no a lo loco. Ha sido el primer intento rápido con el neumático blando. Si hubiera querido, habría sido posible dar algunas vueltas rápidas más con este neumático, posiblemente más rápido que el 1:51.4, a pesar de la vibración".

Lo que se lleva de los dos tests de Sepang y Qatar: "No he olvidado cómo pilotar. Estoy físicamente en forma. Y la Ducati es un segundo más rápida desde la carrera. Los demás constructores primero tienen que mantener esta velocidad de desarrollo, ¡no digamos superarla! Vale, Aprilia parece más fuerte que el año pasado, pero en general somos muy, muy competitivos".





Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.389 6. Viñales, Aprilia, + 0.435

7. Martin, Ducati, + 0.514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9. Brad Binder, KTM, + 0.631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11. Miller, KTM, + 0.768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.389 Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.210 Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448