Jorge Martín (Ducati/7e) : Des vibrations étranges

Trois Ducati et trois Aprilia plus rapides que lui : Cela n'est pas du tout du goût du vice-champion du monde de l'année dernière. Mais il sait qu'un meilleur temps au tour n'est pas de son fait. La faute à sa Ducati.

Septième place, quatrième meilleure Ducati : Jorge Martín a dû réfléchir un instant pour retenir quelque chose de positif du dernier test de pré-saison : "Des temps moyens de 52 ont été réalisés assez facilement, même avec des pneus usagés - c'est une seconde de moins que lors de la course de l'année dernière. C'était donc bien". Le vice-champion du monde a voulu terminer le test qatari par une simulation de sprint, mais là encore, un mal qui l'avait poursuivi à plusieurs reprises au Qatar s'est poursuivi : "Dès le début, j'ai eu des vibrations étranges qui venaient de l'arrière et se transmettaient à l'ensemble de la moto. J'ai dû lutter contre cela pendant tout le test". Martín est le seul pilote à s'être plaint de ce phénomène, ce qui permet de déduire qu'il doit avoir un rapport avec ses motos et qu'il ne s'agit pas d'un problème général de Ducati. Mais c'est étrange : sur une moto, Martín avait plutôt l'impression que les pneus étaient à l'origine des vibrations, sur la seconde, il soupçonnait la moto elle-même. Pramac a maintenant un peu moins de deux semaines pour trouver la cause, "car dans cet état, il serait très difficile de se battre pour la victoire. Je n'ai aucune chance d'ouvrir les gaz comme je le souhaite, tellement ça bouge".

Dans le passé, les vibrations étaient apparues chez Ducati tout au plus avec des pneus très usés, après 20 tours ou plus. Chez Martín, elles étaient déjà présentes dès le deuxième tour de piste. Il ne peut pas dire exactement où le chien est enterré : "Embrayage, bras oscillant, cadre : Ça peut être n'importe quoi". Solution, donc : "Tout enlever et tout refaire pour la course".

L'affaire donne en tout cas à réfléchir à l'Espagnol : "Quand tout va bien et que la moto est tranquille, je suis super rapide. Mais je n'étais pas dans cette situation. Je ne peux qu'espérer que mon équipe parvienne à contrôler la situation d'ici la FP1 ici !" Définissez sauschnell s'il vous plaît : "Mon 1:51,4 aujourd'hui n'était pas une grosse affaire. D'accord, j'ai déjà poussé, mais pas follement. C'était ma première tentative rapide avec les pneus tendres. Si j'avais voulu, il aurait été possible de faire quelques autres tours rapides avec ce pneu, peut-être plus rapides que le 1:51,4, malgré les vibrations".

Ce qu'il retient des deux tests de Sepang et du Qatar : "Je n'ai pas perdu l'habitude de piloter. Physiquement, je suis en forme. Et la Ducati a gagné une seconde entière depuis la course. Les autres constructeurs doivent d'abord suivre cette vitesse de développement, et encore moins la dépasser ! D'accord, Aprilia me semble plus fort que l'année dernière, mais dans l'ensemble, nous sommes très, très compétitifs".





Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. Savadori, Aprilia, + 10,448