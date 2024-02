Jorge Martín (Ducati/7°): Strane vibrazioni

Tre Ducati e tre Aprilia più veloci di lui: Questo non piace al secondo classificato del campionato mondiale dello scorso anno. Ma sa che un tempo migliore sul giro non è colpa sua. La colpa è della sua Ducati.

7° posto, quarta migliore Ducati: Jorge Martín ha dovuto riflettere un attimo per trarre qualcosa di positivo dall'ultimo test pre-stagionale: "I medi 52 erano ancora abbastanza facili anche con le gomme usate - è un secondo più veloce rispetto alla gara dell'anno scorso. Quindi è stato un bene". Alla fine dei test in Qatar, il vicecampione del mondo ha voluto fare una simulazione di sprint, ma anche in quel caso un disastro ha continuato a perseguitarlo: "Fin dall'inizio ho avuto strane vibrazioni che provenivano da dietro e si trasmettevano a tutta la moto. Ho avuto problemi per tutto il test". Martín è l'unico pilota a lamentarsi di questo fenomeno, il che suggerisce che deve avere a che fare con le sue moto e non è un problema generale della Ducati. Tuttavia, è stato strano: su una moto Martín ha avuto la sensazione che fossero le gomme a causare le vibrazioni, sulla seconda ha sospettato che fosse la moto stessa. Pramac ha ora poco meno di due settimane per trovare la causa, "perché in queste condizioni sarebbe molto difficile lottare per la vittoria. Non ho la possibilità di aprire il gas come vorrei perché la moto è così traballante".

In passato, le vibrazioni in Ducati si erano manifestate solo con pneumatici molto usati, dopo 20 o più giri. Per Martín, invece, erano già presenti al secondo giro in pista. Non sa dire con esattezza dove si trovi il problema: "Frizione, forcellone, telaio: Potrebbe essere qualsiasi cosa". Quindi la soluzione: "Sbarazzarsi della roba e dare tutto nuovo per la gara!".

La questione fa certamente riflettere lo spagnolo: "Quando tutto è a posto e la moto è stabile, sono velocissimo. Ma difficilmente mi sono trovato in questa situazione. Posso solo sperare che il mio team riesca a controllare la situazione prima delle FP1!". Definisci veloce: "Il mio 1:51.4 di oggi non era niente di che. Ok, stavo spingendo, ma non ero impazzito. È stato il primo tentativo veloce con la gomma morbida. Se avessi voluto, sarebbe stato possibile fare qualche altro giro veloce con questo pneumatico, forse più veloce dell'1:51.4, nonostante le vibrazioni".

Cosa ha imparato dai due test di Sepang e del Qatar: "Non ho dimenticato come si guida. Sono fisicamente in forma. E la Ducati è diventata più veloce di un secondo dalla gara. Gli altri costruttori devono prima tenere il passo con questa velocità di sviluppo, figuriamoci superarla! Ok, l'Aprilia sembra più forte dell'anno scorso, ma nel complesso siamo molto, molto competitivi".





Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2° Bastianini, Ducati, + 0.120 sec

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5° Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,768 Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,210 18. Nakagami, KTM, + 0,768 18. Nakagami, KTM, + 0,768 18. Nakagami, KTM, + 0,884 Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448