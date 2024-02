Jorge Martín (Ducati/7º): Vibrações estranhas

Três Ducatis e três Aprilias mais rápidas do que ele: Isso não agrada ao vice-campeão do mundo do ano passado. Mas ele sabe que o melhor tempo por volta não foi culpa sua. A culpa foi da sua Ducati.

7º lugar, quarta melhor Ducati: Jorge Martín teve de pensar um pouco para tirar algo de positivo do último teste de pré-temporada: "Os 52s médios ainda eram bastante fáceis, mesmo com pneus usados - isso é um segundo mais rápido do que na corrida do ano passado. Por isso, foi bom". No final do teste do Qatar, o vice-campeão do mundo queria fazer uma simulação de sprint, mas mesmo assim um desastre continuou a assombrá-lo no Qatar: "Desde o início que tive vibrações estranhas que vinham de trás e eram transmitidas a toda a mota. Estive a debater-me com isto durante todo o teste". Martín é o único piloto a queixar-se deste fenómeno, o que sugere que deve ter algo a ver com as suas motos e não é um problema geral da Ducati. No entanto, foi estranho: numa moto Martín teve a sensação de que os pneus estavam a causar as vibrações, na segunda suspeitou da própria moto. A Pramac tem agora pouco menos de duas semanas para encontrar a causa, "porque nestas condições seria muito difícil lutar pela vitória. Não tenho hipótese de abrir o acelerador da forma que quero porque a moto está muito instável".

No passado, as vibrações na Ducati só tinham aparecido com pneus muito usados, depois de 20 voltas ou mais. Com Martín, elas já estavam presentes na segunda volta na pista. Ele não sabe dizer exatamente onde está o problema: "Embraiagem, braço oscilante, quadro: Pode ser qualquer coisa". Por isso, a solução: "Livrar-me do material e dar-lhe tudo novo para a corrida!"

O assunto dá certamente que pensar ao espanhol: "Quando tudo encaixa e a mota está estável, sou super rápido. Mas dificilmente me encontrava nesta situação. Só posso esperar que a minha equipa consiga controlar a situação antes do FP1!" Por favor, defina rápido: "O meu 1:51.4 de hoje não foi nada de especial. Estava a esforçar-me, mas não estava louco. Foi a primeira tentativa rápida com o pneu macio. Se eu quisesse, teria sido possível efetuar mais algumas voltas rápidas com este pneu - possivelmente mais rápidas do que o 1:51.4 - apesar da vibração."

O que ele leva dos dois testes em Sepang e Qatar: "Eu não esqueci como pilotar. Estou fisicamente apto. E a Ducati tornou-se um segundo mais rápida desde a corrida. Os outros construtores têm primeiro de acompanhar esta velocidade de desenvolvimento, quanto mais ultrapassá-la! Ok, a Aprilia parece mais forte que no ano passado, mas no geral somos muito, muito competitivos."





Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448