Espargaro (3e) : "La meilleure moto que j'ai jamais eue".

L'Espagnol Aleix Espargaró a été l'un des rares pilotesMotoGPàbriserl'impressionnante phalange Ducati lors de la deuxième journée d'essais sur le circuit de Losail ( ). Les pilotes Aprilia ont fait forte impression mardi, Raúl Fernández et Maverick Viñales se classant respectivement cinquième et sixième sur la feuille des temps.

"Tout se passe bien, je suis très, très heureux", explique Espargaró, "nous sommes à un niveau supérieur à ce que j'attendais. Je suis rapide partout, l'Aprilia est maintenant aussi meilleure partout. Il ne nous reste plus qu'à améliorer un peu la moto du côté du moteur. Nous avons besoin d'un peu plus de couple et de puissance, spécialement pour le pneu tendre, nous sommes à la limite à ce niveau. Nous ne pouvons pas tirer plus de ce pneu. Nous aurons probablement quelques problèmes samedi".

Malgré tout, le pilote de 34 ans ne tarit pas d'éloges sur son package 24 : "En termes de rythme de course avec le pneu medium, c'était merveilleux. Nous avons volé aujourd'hui , je suis donc très heureux ! La RS-GP 24 est très bonne. Mais si vous regardez mes tours avant que je ne tombe après 10 tours, c'était incroyable - le rythme était fou. J'ai fait quelques tours dans les 1:51, c'était incroyable avec le pneu medium".

Maisce quifait encore réfléchir Espargaró , c'est que "quand on prend le pneu tendre, on devrait au moins être plus rapidede quelques dixièmesavec, mais ce n'était pas le cas. On a l'impression d'avoir crevé à certains endroits.J'ai besoin de plus de puissance. Ne vous méprenez pas : la moto est merveilleuse, nous devons juste trouverquelque chose au niveau de laperformance dumoteur ".

Le vétéran sait bien sûr que "c'est la même histoire annéeaprès année, les tests ne sont que des tests. Cela pourrait être une belle saison, mais attendons les courses. Mais quand on est aussi rapide qu'aujourd'hui, on a le droit d'êtreexcité .J'ai l'impression de piloter comme jamais et que la RS-GP24 estla meilleure moto que j'ai jamais eue".



Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. Savadori, Aprilia, + 10,448