Espargaro (3°): "La migliore moto che abbia mai avuto".

Nellaseconda giornata di test sul circuito di Losail, lo spagnolo Aleix Espargaró è stato ancora una volta uno dei pochi pilotidella MotoGParompere l'impressionante falange Ducati . Espargaró ha perso tre decimi rispetto al miglior tempo del campione del mondo Pecco Bagnaia, mentre gli assi dell'Aprilia hanno fatto un'ottima impressione martedì con Raúl Fernández e Maverick Viñales al quinto e sesto posto della classifica dei tempi.

"Sta andando bene, sono molto, molto contento", ha spiegato Espargaró, "Siamo a un livello superiore a quello che mi aspettavo. Sono veloce ovunque e l'Aprilia va meglio ovunque. Dobbiamo solo migliorare un po' la moto dal punto di vista del motore. Abbiamo bisogno di un po' più di coppia e di potenza, soprattutto per la gomma morbida, dove siamo al limite. Non possiamoottenere di più dal pneumatico. Probabilmente avremo qualche problema sabato".

Tuttavia, il 34enne è pieno di elogi per il suo pacchetto 24: "In termini di ritmo di gara con la gomma media, è stato meraviglioso. Oggi stavamo volando - quindi sono molto contento! La RS-GP 24 è molto buona. Ma se controllate i miei giri prima di cadere dopo appena 10 giri, è stato incredibile: il ritmo era pazzesco. Ho fatto alcuni giri nell'ordine dell'1:51, un tempoincredibile con la gomma media".

Ma Espargaró deve ancora riflettere: "Se prendi la gomma morbida , dovresti essere almeno qualche decimo più veloce, ma non è stato così. In alcuni punti sembra di avere una gomma a terra.Ho bisogno di più potenza. Non fraintendetemi: la moto è meravigliosa, dobbiamo solo trovarequalcosa per leprestazionidelmotore ".

Naturalmente, il veterano sa: " È la stessa storiaanno dopo anno, i test sono solo test. Potrebbe essere una bella stagione, ma aspettiamo le gare, ma quando sei veloce come oggi, hai il diritto diessere eccitato .Sento di guidare meglio che mai e la RS-GP24 èla moto migliore che abbia mai avuto".



Test MotoGP in Qatar, classifica finale (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448