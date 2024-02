Espargaro (3º): "A melhor mota que já tive"

Nosegundo dia de testes no Circuito de Losail, o espanhol Aleix Espargaró foi, mais uma vez, um dos poucos pilotosde MotoGPa conseguir quebrara impressionante falange da Ducati . Espargaró acabou por perder três décimos para o melhor tempo do campeão do mundo Pecco Bagnaia, enquanto os ases da Aprilia deixaram uma impressão muito forte na terça-feira, com Raúl Fernández e Maverick Viñales em quinto e sexto lugar na tabela de tempos.

"Está a correr bem, estou muito, muito contente," explicou Espargaró. "Estamos a um nível superior ao que eu esperava. Estou rápido em todo o lado e a Aprilia está melhor em todo o lado. Só precisamos de melhorar um pouco o motor da moto. Precisamos de um pouco mais de binário e potência, especialmente para o pneu macio, onde estamos no limite. Não conseguimostirar mais partido do pneu. Provavelmente vamos ter alguns problemas no sábado".

Noentanto, o piloto de 34 anos está cheio de elogios ao seu 24: "Em termos de ritmo de corrida com o pneu médio, foi maravilhoso. Estivemos a voar hoje - por isso estou muito feliz! O RS-GP 24 é muito bom. Mas se virmos as minhas voltas antes de me despistar após apenas 10 voltas, foi incrível - o ritmo era louco. Fiz algumas voltas na casa do 1:51, o que foi inacreditável com o pneu médio."

No entanto, Espargaró ainda tem de pensar no seguinte: "Se usares o pneu macio , devias ser pelo menos alguns décimos mais rápido, mas não foi o caso. Parece que tens um pneu furado em alguns sítios.Preciso de mais potência nesses sítios. Nãome interpretem mal: a mota é maravilhosa, só precisamos de encontraralgo para odesempenhodo motor "

Éclaro que o veterano sabe: " É a mesma históriaano após ano, os testes são apenas testes. Pode ser uma boa época, mas vamos esperar pelas corridas, mas quando se é tão rápido como hoje, tem-se o direito deestar entusiasmado . Sintoque estou a correr melhor do que nunca e a RS-GP24 éa melhor moto que já tive."



Teste de MotoGP no Qatar, classificação final (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448