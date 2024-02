Pecco Bagnaia (1er) : "GP24 meilleur dans tous les domaines".

Francesco "Pecco" Bagnaia est devenu le premier et le seul pilote MotoGP à passer sous la barre des 1'51'' mardi à Lusail. Il s'est ensuite présenté de bonne humeur à son tour de presse : "C'est évident que je vais commencer par là : Je suis heureux", a-t-il souri.

Ce n'est pas seulement dû à son meilleur temps de test. "Nous avons fait le travail à 100 %. Nous avons décidé de tout ce avec quoi nous allions commencer la saison", a révélé le pilote officiel Ducati. "Je suis très content du feeling, encore plus que du temps au tour. Car quand on se sent aussi bien sur la moto, il est normal que les temps au tour suivent. Les conditions étaient parfaites lors des cinq jours de test en Malaisie et ici au Qatar. Nous verrons dans deux semaines lors du Grand Prix, mais pour l'instant je suis très satisfait".

A quel point l'Italien de 27 ans a-t-il repoussé ses limites pour réaliser 1:50.952 min ? "J'ai poussé comme toujours quand on part à la chasse au chrono. Mais c'était la première 'time attack' avec les pneus tendres. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut peut-être améliorer ce temps au tour lors d'une séance de qualification avec deux trains de pneus".

De manière générale, le double champion du monde MotoGP ne pourrait pas se sentir plus à l'aise : "Le feeling est incroyable. Je pense que la GP24 est meilleure que la GP23 dans tous les domaines. C'est un mélange des bonnes choses de la GP22 et des bonnes choses de la GP23, donc ça fonctionne parfaitement pour le moment. Mais nous savons aussi très bien que tout peut changer lors d'un week-end de course. Le feeling est bon en ce moment, toutes les GP24 semblent super rapides, y compris Enea et Martin, nous pouvons donc être fiers", résumait Pecco.

Son coéquipier Enea Bastianini s'est classé deuxième à 0,120 seconde. Le vice-champion du monde de l'année dernière, Jorge Martin, était moins satisfait de sa septième place en raison d'étranges vibrations. Un problème que la "Bestia" a également constaté, mais dans une moindre mesure : "Pour mon style de pilotage, ce n'est pas un gros problème, mais si nous pouvions le résoudre un peu, nous nous améliorerions", a souri le pilote de 26 ans originaire de Rimini.

"Le feeling n'est pas mauvais. Je suis satisfait de la chasse aux temps, mais aussi de la simulation de sprint. Par rapport à lundi, nous nous sommes améliorés", a souligné Bastianini, quintuple vainqueur du MotoGP. "Mais nous devons encore nous améliorer un peu plus, car Pecco en a un peu plus en ce moment par rapport à tous les autres. Nous devons mieux regarder les données, le principal problème était un peu de chattering sur la roue arrière en entrée de virage et, après quelques tours, le drop sur le pneu avant. En dehors de cela, le temps au tour était déjà bon, mais nous ne sommes pas encore à 100 %".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448