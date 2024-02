Pecco Bagnaia (1°): "GP24 migliore in tutti i settori".

Francesco "Pecco" Bagnaia è stato il primo e unico pilota della MotoGP a rimanere sotto il tempo di 1:51 minuti martedì a Lusail ed è apparso di buon umore per il suo giro stampa successivo: "È ovvio che inizierò con questo risultato: Sono felice", ha sorriso.

E questo non solo grazie al suo miglior tempo di prova. "Abbiamo lavorato al 100%. Abbiamo deciso tutto ciò con cui inizieremo la stagione", ha rivelato il pilota della Ducati. "Sono molto contento del feeling, anche più del tempo sul giro. Perché quando ci si sente così bene sulla moto, è normale che arrivino anche i tempi sul giro. Le condizioni nei cinque giorni di test in Malesia e qui in Qatar erano perfette. Vedremo tra quindici giorni al Gran Premio, ma per ora sono molto soddisfatto".

Quanto si è spinto al limite il 27enne italiano per ottenere l'1:50.952? "Ho spinto come faccio sempre quando si va a caccia di tempi. Ma era il primo 'time attack' con la gomma morbida. Non so quanto si possa migliorare questo tempo in qualifica con due set di gomme".

In generale, il due volte campione del mondo della MotoGP non potrebbe sentirsi più a suo agio: "Il feeling è incredibile. Credo che la GP24 sia migliore della GP23 in tutti i settori. È un mix di cose buone della GP22 e di cose buone della GP23, quindi al momento funziona perfettamente. Ma sappiamo bene che tutto può cambiare in un weekend di gara. Le sensazioni al momento sono buone, tutte le GP24 sembrano essere velocissime, compresi Enea e Martin, quindi possiamo essere orgogliosi", ha riassunto Pecco.

Il suo compagno di squadra Enea Bastianini si è piazzato al secondo posto, con un ritardo di 0,120 secondi. Il secondo classificato dello scorso anno, Jorge Martin, è stato meno soddisfatto del settimo posto a causa di strane vibrazioni. Un problema che anche la "Bestia" ha notato, anche se in misura minore: "Non è un grosso problema per il mio stile di guida, ma se riuscissimo a risolverlo un po', miglioreremmo", ha sorriso il 26enne riminese.

"Le sensazioni non sono male. Sono contento dell'inseguimento del tempo, ma anche della simulazione di sprint. Siamo migliorati rispetto a lunedì", ha sottolineato il cinque volte vincitore della MotoGP Bastianini. "Ma dobbiamo migliorare ancora un po', perché Pecco al momento ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Dobbiamo analizzare meglio i dati, il problema principale era un po' di chattering sulla ruota posteriore in entrata di curva e dopo qualche giro il calo della gomma anteriore. A parte questo, il tempo sul giro è stato buono, ma non siamo ancora al 100%".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448