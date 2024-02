Pecco Bagnaia (1.º): "O GP24 é melhor em todos os domínios"

Francesco "Pecco" Bagnaia foi o primeiro e único piloto de MotoGP a ficar abaixo da marca de 1:51 minutos na terça-feira em Lusail e apareceu de bom humor na volta de imprensa que se seguiu: "É óbvio que vou começar com isto: É óbvio que vou começar com isto: estou feliz", sorriu.

E isso não se deve apenas ao seu melhor tempo de teste. "Fizemos o trabalho a 100 por cento. Decidimos tudo o que vamos usar para começar a época", revelou o piloto da Ducati. "Estou muito feliz com a sensação - ainda mais do que com o tempo da volta. Porque quando nos sentimos tão bem na mota, é normal que os tempos por volta também apareçam. As condições nos cinco dias de testes na Malásia e aqui no Qatar foram perfeitas. Veremos daqui a duas semanas no Grande Prémio, mas por agora estou muito satisfeito."

Até que ponto é que o italiano de 27 anos se esforçou ao máximo para conseguir o tempo de 1:50.952 minutos? "Esforcei-me como sempre faço quando se está a perseguir tempos. Mas foi o primeiro 'contrarrelógio' com o pneu macio. Não sei o quanto se pode melhorar este tempo de volta na qualificação com dois conjuntos de pneus."

No geral, o bicampeão do mundo de MotoGP não podia sentir-se mais confortável: "A sensação é incrível. Acredito que a GP24 é melhor do que a GP23 em todas as áreas. É uma mistura das coisas boas da GP22 e das coisas boas da GP23, por isso está a funcionar perfeitamente neste momento. Mas também sabemos muito bem que tudo pode mudar num fim de semana de corrida. A sensação neste momento é boa, todos os GP24 parecem ser super-rápidos, incluindo o Enea e o Martin, por isso podemos estar orgulhosos", resumiu Pecco.

O seu companheiro de equipa Enea Bastianini ficou em segundo lugar, a 0,120 segundos. O vice-campeão do ano passado, Jorge Martin, ficou menos satisfeito, em sétimo lugar, devido a vibrações estranhas. Um problema que o "Bestia" também notou, embora em menor grau: "Não é um grande problema para o meu estilo de pilotagem, mas se pudermos resolvê-lo um pouco, melhoraríamos", sorriu o piloto de 26 anos de Rimini.

"A sensação não é má. Estou contente com a perseguição ao tempo, mas também com a simulação do sprint. Melhorámos em relação a segunda-feira," sublinhou o cinco vezes vencedor de MotoGP Bastianini. "Mas ainda precisamos de melhorar um pouco mais, porque o Pecco tem um pouco mais em comparação com todos os outros neste momento. Temos de analisar melhor os dados, o principal problema foi um pouco de vibração na roda traseira na entrada da curva e, após algumas voltas, a queda do pneu dianteiro. Tirando isso, o tempo da volta foi bom, mas ainda não estamos a 100 por cento."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448