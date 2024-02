Binder et Miller (KTM) : Une dernière journée mouvementée

Sur le papier, l'attaque de KTM annoncée pour aujourd'hui ne se laisse que partiellement comprendre : Binder a terminé neuvième avec 0,631 seconde de retard, son collègue Miller deux places plus loin avec 0,768 seconde. Devant : exclusivement des Ducati et des Aprilia, Miller qualifiant la vitesse de pointe de "stupid" : "Un temps de 1:50, tu dois d'abord le faire ici" !

Il s'est montré satisfait du résultat de son travail sur la RC16 au cours des dernières semaines : "Oui, ça va. Aujourd'hui, nous avons principalement effectué quelques changements de réglages. La saison peut venir". Alors, qu'a-t-il essayé exactement aujourd'hui ? "Des trucs qui vont nous aider pour le Grand Prix dans un peu moins de deux semaines. Jouer avec la dureté des ressorts, l'empattement et tout ça. Nous, les pilotes de course, trouvons toujours une raison de nous plaindre, mais en fin de compte, la moto est assez exactement là où nous voulons qu'elle soit".

Et comment s'explique son retard sur les Ducati ? "Erreur d'utilisateur. Ici, quand tu sors de quelques centimètres sur la ligne sablonneuse, c'est dur de revenir". C'est exactement ce qui lui est arrivé. Alors, ce qu'il souhaite pour le GP du Qatar début mars ? "Du caoutchouc ! Encore plus de gomme sur la piste et moins de sable. Une course automobile avant cela serait bien", a déclaré l'Australien avec son laconisme habituel : "Quand tu suis un pilote sur la piste, tu sens le sable sur ta nuque dans le sillage du vent".

Brad Binder, le pilote KTM le plus rapide comme lors des précédents tests, a pu expliquer son temps au tour de manière aussi cohérente que son coéquipier : "Lors du time-tack, j'ai eu deux drapeaux jaunes sur mon tour volant. Ce n'était pas le bon moment à cause de moi, mais en fin de compte, c'est relativement peu important lors d'un test". Sa journée avait déjà commencé de manière bien plus turbulente : "Nous avons eu des problèmes techniques tôt le matin et n'avons pu partir que tard. Il était donc clair que nous devions faire tout ce qui était encore possible dans cette journée. Dans ces circonstances, je suis satisfait de la charge de travail du jour. Nous avons pu essayer quelques réglages et y voir un peu plus clair".

Comme son pneu avant s'était si dramatiquement dégradé ici l'année dernière, Binder voulait simuler un Grand Prix aujourd'hui. Mais cet exercice a connu une fin inattendue : "J'étais en train de faire une simulation de course complète quand je suis tombé en panne d'essence sur la partie la plus éloignée du circuit et je me suis couché". L'équipe Pramac a ramené le Sud-Africain à son box d'origine, le Red Bull KTM Factory Racing, ce qu'il a très poliment remercié. Et le bilan ? "Le pneu se dégrade toujours, mais de loin pas autant que la dernière fois".

Et à son avis, où se situe KTM dans la hiérarchie actuelle du MotoGP ? "La moto se sent bien. Nous avons certainement fait un pas en avant par rapport à l'année dernière". Miller a ajouté : "Les gars de l'usine ont fait du bon travail. Ce qu'ils ont apporté comme améliorations pendant l'hiver mérite des applaudissements".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. Savadori, Aprilia, + 10,448