Binder e Miller (KTM): giornata finale turbolenta

Come dicono gli austriaci: "C'è sempre qualcosa". Questa volta: sabbia, ritardi, mancanza di carburante, bandiere gialle al momento sbagliato. Tuttavia, Brad Binder e Jack Miller riassumono la gara in modo positivo.

Sulla carta, l'attacco KTM annunciato per oggi può essere compreso solo in misura limitata: Binder ha chiuso al 9° posto, con un ritardo di 0,631 secondi, mentre il collega Miller si è piazzato due posizioni più indietro, a 0,768 secondi. Davanti: esclusivamente Ducati e Aprilia, con Miller che ha definito "stupida" la velocità dei primi: "Prima bisogna fare un tempo di 1:50 qui!".

Era soddisfatto dei risultati del lavoro svolto sulla RC16 nelle ultime settimane: "Sì, va bene. Oggi abbiamo fatto soprattutto qualche modifica all'assetto. La stagione può arrivare". Che cosa ha provato esattamente oggi? "Cose che ci aiuteranno per il Gran Premio che si terrà tra poco meno di due settimane. Abbiamo giocato con le molle, il passo e così via. Noi piloti troviamo sempre qualcosa di cui lamentarci, ma la sostanza è che la moto è più o meno dove vogliamo che sia".

E cosa spiega il suo distacco dalle Ducati? "L'errore dell'utente. Se si perde qualche centimetro sulla linea di sabbia qui, è difficile tornare indietro". È esattamente quello che gli è successo. Cosa vuole per il GP del Qatar di inizio marzo? "La gomma! Più gomma in pista e meno sabbia. Una gara di auto prima sarebbe gradita", ha detto l'australiano nel suo solito modo laconico. "Quando segui un pilota in pista, puoi sentire la sabbia sulla nuca nella scia".

Brad Binder, il più veloce tra i piloti KTM, come nei test precedenti, è stato in grado di spiegare il suo tempo sul giro in modo altrettanto convincente del suo compagno di squadra: "Ho avuto due bandiere gialle nel mio giro lanciato durante il time attack. Un tempismo sfavorevole da parte mia, ma il punto è che non ha molta importanza in un test". La sua giornata era iniziata in modo molto più turbolento: "Abbiamo avuto problemi tecnici al mattino e siamo riusciti a partire solo in ritardo. Quindi era chiaro che dovevamo spremere tutto quello che potevamo nella giornata. Date le circostanze, sono soddisfatto del carico di lavoro della giornata. Abbiamo potuto provare alcune regolazioni e possiamo vedere di nuovo un po' più chiaro".

Poiché l'anno scorso il suo pneumatico anteriore si era degradato in modo drammatico qui, Binder ha voluto simulare un Gran Premio oggi. Tuttavia, questo esercizio ha avuto una fine inaspettata: "Stavo facendo una simulazione di gara completa quando ho finito il carburante nella parte più lontana della pista e mi sono fermato". L'equipaggio Pramac ha riaccompagnato il sudafricano al box del Red Bull KTM Factory Racing, per il quale li ha ringraziati molto gentilmente. E la sua conclusione: "Il pneumatico si sta ancora degradando, ma non così tanto come l'ultima volta".

E qual è la posizione della KTM nell'attuale classifica della MotoGP secondo lui? "La moto si sente bene. Rispetto all'anno scorso, abbiamo sicuramente fatto un passo avanti". Miller ha aggiunto: "I ragazzi della fabbrica hanno fatto un ottimo lavoro. I miglioramenti apportati durante l'inverno meritano un applauso".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2° Bastianini, Ducati, +0.120 sec

3° Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4° Marc Márquez, Ducati, +0.383

5° Raúl Fernández, Aprilia, +0.389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,768 Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,210 18. Nakagami, KTM, + 0,768 18. Nakagami, KTM, + 0,768 18. Nakagami, KTM, + 0,884 Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448