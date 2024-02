Binder e Miller (KTM): Último dia turbulento

No papel, o ataque da KTM anunciado para hoje só pode ser entendido de forma limitada: Binder terminou em 9º lugar, a 0,631 segundos, com o colega Miller dois lugares atrás, a 0,768 segundos. Na frente: exclusivamente Ducatis e Aprilias, com Miller a descrever a velocidade na frente como "estúpida": "É preciso fazer um tempo de 1:50 aqui primeiro!"

Ele estava satisfeito com os resultados do seu trabalho com a RC16 nas últimas semanas: "Sim, está ótimo. Hoje fizemos sobretudo algumas alterações de configuração. A época pode chegar". Então, o que é que ele experimentou exatamente hoje? "Coisas que nos vão ajudar no Grande Prémio, daqui a duas semanas. Brincar com as taxas de mola, distância entre eixos e assim por diante. Nós, pilotos, sempre encontramos algo para reclamar, mas o resultado final é que a moto está praticamente onde queremos que ela esteja."

E o que explica a sua diferença para as Ducatis? "Erro do utilizador. Se perdermos alguns centímetros na linha de areia aqui, é difícil voltar." Foi exatamente isso que lhe aconteceu. Então, o que é que ele quer para o GP do Qatar, no início de março? "Borracha! Mais borracha na pista e menos areia. Uma corrida de carros antes seria bom," disse o australiano na sua habitual forma lacónica. "Quando seguimos um piloto na pista, podemos sentir a areia na parte de trás do pescoço no slipstream."

Brad Binder, o piloto mais rápido da KTM, tal como nos testes anteriores, foi capaz de explicar o seu tempo de volta de forma tão conclusiva como o seu companheiro de equipa: "Tive duas bandeiras amarelas na minha volta de ataque durante o contrarrelógio. Foi um momento desfavorável da minha parte, mas o resultado final é que isso não tem importância num teste." O seu dia tinha começado de forma muito mais turbulenta: "Tivemos problemas técnicos de manhã e só conseguimos arrancar tarde. Por isso, era evidente que tínhamos de fazer tudo o que podíamos durante o dia. Nestas circunstâncias, estou satisfeito com a carga de trabalho do dia. Pudemos experimentar algumas configurações e conseguimos ver um pouco mais claro novamente."

Como o seu pneu dianteiro se degradou tão drasticamente aqui no ano passado, Binder quis simular um Grande Prémio hoje. No entanto, este exercício teve um fim inesperado: "Estava a fazer uma simulação de corrida completa quando fiquei sem combustível na parte mais afastada da pista e parei." A equipa da Pramac levou o sul-africano de volta à box da Red Bull KTM Factory Racing em casa, o que ele agradeceu muito educadamente. E a sua conclusão: "O pneu ainda se está a degradar, mas não tanto como da última vez."

E qual é a posição da KTM na atual hierarquia do MotoGP, na sua opinião? "A mota sente-se bem. Em comparação com o ano passado, demos definitivamente um passo em frente." Miller secundou: "O trabalho dos rapazes da fábrica foi excelente. As melhorias que fizeram durante o inverno merecem aplausos."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, +0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4º Marc Márquez, Ducati, +0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, +0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448