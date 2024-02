Marc Márquez (Ducati/4º): Mayor riesgo, primera caída

"No hay secretos. Estuve muy tranquilo durante toda la pretemporada porque lo sabía: paso a paso, sin pánico", explicó Marc Márquez su enfoque en la preparación de su primera temporada en Ducati. "A veces estaba muy lejos, pero era importante entender todos los pasos. Porque es una moto nueva y eso era importante".

Al final del test de Qatar, el ocho veces campeón del mundo atacó más deliberadamente por primera vez el martes, lo que le valió el cuarto puesto en la tabla de tiempos, pero también su primera caída con la Ducati de Gresini: "Hoy era el día de dar un paso más y aumentar el riesgo, y lo hice. He estado más cerca, sobre todo cuando buscaba los tiempos. También he rodado bastante bien en tandas largas. Los tiempos por vuelta no lo demuestran del todo porque hubo un problema con el transpondedor. Pero ha ido bien. También se produjo la primera caída, pero es normal. Porque como he dicho, hoy he aumentado el riesgo".

¿Es esta caída quizás también una señal de que el viejo Marc Márquez ha vuelto? El español de 31 años se rió brevemente y luego respondió: "Por supuesto que nunca quieres caerte y siempre quieres mantenerte sobre la moto. Pero es verdad, vi que me iba largo, que entraba demasiado rápido en la curva... Pero me dije: 'Vale, ¿cuál es el límite con esta moto?".

"Di doce vueltas a la tanda larga, estaban previstas unas 18. Así que me dije: 'Vale, ahora quedan cinco vueltas, así que voy a intentar ir un poco mejor'. Pero quizás lo hice donde no está permitido con esta moto y me caí sobre la rueda delantera en la curva 4. Pero también es importante entender estas cosas", ha subrayado el 59 veces ganador de MotoGP. "Hasta ahora, siempre he pilotado muy suave y consistentemente sin atacar esas últimas décimas de segundo. En las carreras, siempre decimos que las tres últimas décimas son las más difíciles y ahí es donde estoy ahora. Estoy a dos, tres y a veces hasta cuatro décimas de los primeros. Ahora tengo que entender cómo acercarme a ellos".

"Tres, cuatro o cinco pilotos siguen siendo más rápidos que nosotros, especialmente Bagnaia, Martin y Bastianini", dijo el recién llegado de Gresini, refiriéndose a sus compañeros de marca en la nueva GP24. "Pero ya veremos, hoy estaba más cerca que en Malasia. Paso a paso, tenemos que entender la manera de aprender de ellos".

Test de MotoGP en Qatar, clasificación final (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448