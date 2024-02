Marc Márquez (Ducati/4e) : Risque accru, première chute

"Il n'y a pas de secret. J'ai été très calme pendant toute l'intersaison parce que je savais : pas à pas, pas de panique", a expliqué Marc Márquez sur son approche de la préparation de sa première saison sur Ducati. "Parfois, j'étais très loin, mais il était important de comprendre toutes les étapes. Car c'est une nouvelle moto et c'était important".

Mardi, à la fin des tests au Qatar, l'octuple champion du monde a volontairement attaqué davantage pour la première fois, ce qui lui a valu la quatrième place sur la feuille de temps, mais aussi sa première chute avec la Ducati Gresini : "Aujourd'hui, c'était le jour pour faire un pas de plus et prendre plus de risques, et c'est ce que j'ai fait. J'étais plus proche, surtout dans la chasse aux temps. Lors du long run, j'ai aussi plutôt bien poussé. Les temps au tour ne le montrent pas tout à fait, car il y a eu un problème avec le transpondeur. Mais ça allait. J'ai aussi fait une première chute, mais c'est normal. Car comme je l'ai dit, j'ai augmenté les risques aujourd'hui".

Cette chute est-elle peut-être aussi le signe que le vieux Marc Márquez est de retour ? L'Espagnol de 31 ans a ri un instant avant de répondre : "Bien sûr, on ne veut jamais tomber et on veut toujours rester assis sur la moto. Mais c'est vrai que j'ai vu que j'allais aller loin, que j'étais arrivé trop vite dans le virage... Mais je me suis dit : 'OK, où est la limite avec cette moto ?".

"J'ai fait douze tours du long run, environ 18 étaient prévus. Je me suis donc dit : 'Ok, il reste maintenant cinq tours, donc je vais essayer d'en faire encore un peu plus'. Mais peut-être que je l'ai fait là où on n'a pas le droit de le faire avec cette moto, et que j'ai chuté sur la roue avant au virage 4. Mais il est aussi important de comprendre ces choses", a souligné l'homme aux 59 victoires en MotoGP. "Jusqu'à présent, j'ai toujours roulé très doucement et de manière constante, sans attaquer ces derniers dixièmes de seconde. En course, nous disons toujours que les trois derniers dixièmes sont les plus difficiles et c'est à ce moment-là que je me trouve. Je suis à deux, trois et parfois même quatre dixièmes derrière les meilleurs. Maintenant, je dois comprendre comment me rapprocher d'eux".

"Trois, quatre ou cinq pilotes sont encore plus rapides que nous, en particulier Bagnaia, Martin et Bastianini", a déclaré le nouveau venu chez Gresini en faisant référence à ses collègues de marque sur la nouvelle GP24. "Mais nous verrons, aujourd'hui j'étais plus proche qu'en Malaisie. Pas à pas, nous devons comprendre le chemin pour apprendre d'eux".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448