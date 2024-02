Marc Márquez (Ducati/4°): Rischio maggiore, prima caduta

"Non ci sono segreti. Sono stato molto calmo durante tutto il precampionato perché sapevo: passo dopo passo, niente panico", ha spiegato Marc Márquez il suo approccio in preparazione della sua prima stagione in Ducati. "A volte ero molto distante, ma era importante capire tutti i passaggi. Perché è una moto nuova e questo era importante".

Al termine dei test in Qatar, l'otto volte campione del mondo ha deliberatamente attaccato di più per la prima volta martedì, il che gli è valso il quarto posto nella classifica dei tempi, ma anche la sua prima caduta sulla Ducati di Gresini: "Oggi era il giorno in cui dovevo fare un altro passo e aumentare il rischio - e l'ho fatto. Sono stato più vicino, soprattutto nella ricerca dei tempi. Ho anche spinto abbastanza bene nel long run. I tempi sul giro non lo dimostrano perché c'è stato un problema con il transponder. Ma è andata bene. È successo anche il primo incidente, ma è normale. Come ho detto, oggi ho aumentato il rischio".

Questa caduta è forse anche un segno che il vecchio Marc Márquez è tornato? Il 31enne spagnolo ha fatto una breve risata e poi ha risposto: "Ovviamente non vuoi mai cadere e vuoi sempre rimanere in sella alla moto. Ma è vero, ho visto che stavo andando largo, che stavo entrando in curva troppo velocemente... Ma mi sono detto: 'Ok, qual è il limite con questa moto?".

"Ho fatto dodici giri del long run, mentre ne erano previsti circa 18. Quindi mi sono detto: 'Ok, qual è il limite con questa moto? Quindi mi sono detto: 'Ok, ora restano cinque giri, quindi cercherò di fare meglio'. Ma forse l'ho fatto dove non è consentito con questa moto e sono caduto con la ruota anteriore alla curva 4". Ma è importante anche capire queste cose", ha sottolineato il 59 volte vincitore della MotoGP. "Finora ho sempre guidato in modo molto regolare e costante, senza attaccare gli ultimi decimi di secondo. Nelle corse si dice sempre che gli ultimi tre decimi sono i più difficili ed è proprio lì che mi trovo ora. Sono a due, tre e a volte anche quattro decimi dai primi. Ora devo capire come avvicinarmi a loro".

"Tre, quattro o cinque piloti sono ancora più veloci di noi, soprattutto Bagnaia, Martin e Bastianini", ha detto il nuovo arrivato in casa Gresini, riferendosi ai suoi colleghi di marca sulla nuova GP24. "Ma vedremo, oggi ero più vicino che in Malesia. Passo dopo passo, dobbiamo capire come imparare da loro".

Test MotoGP in Qatar, classifica finale (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448