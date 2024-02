Marc Márquez (Ducati/4º): Risco aumentado, primeira queda

O estreante da Ducati, Marc Márquez, ficou a 0,383 segundos do fabuloso tempo do campeão do mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, no final do teste do Qatar. Mas ele também sabe: "Os últimos três décimos são os mais difíceis."

"Não há segredos. Estive muito calmo durante toda a pré-época porque sabia: passo a passo, sem pânico," Marc Márquez explicou a sua abordagem na preparação para a sua primeira época na Ducati. "Às vezes eu estava muito longe, mas era importante entender todos os passos. Porque é uma mota nova e isso era importante."

No final do teste do Qatar, o oito vezes campeão mundial atacou deliberadamente mais pela primeira vez na terça-feira, o que lhe valeu o quarto lugar na tabela de tempos, mas também a sua primeira queda com a Gresini Ducati: "Hoje era o dia de dar mais um passo e aumentar o risco - e foi o que fiz. Estive mais perto, especialmente quando estava a perseguir os tempos. Também me esforcei bastante na corrida longa. Os tempos por volta não mostram isso porque houve um problema com o transponder. Mas correu tudo bem. A primeira queda também aconteceu, mas isso é normal. Porque, como disse, hoje aumentei o risco".

Será que esta queda é também um sinal de que o antigo Marc Márquez está de volta? O espanhol de 31 anos riu-se um pouco e depois respondeu: "Claro que nunca queremos cair e queremos sempre ficar na mota. Mas é verdade, eu vi que estava a ir para fora, que estava a entrar na curva demasiado depressa... Mas disse a mim mesmo: 'Ok, qual é o limite desta moto?

"Fiz doze voltas na corrida longa, estavam planeadas cerca de 18. Por isso, disse a mim próprio: 'Muito bem, agora faltam cinco voltas, por isso vou tentar fazer melhor'. Mas talvez o tenha feito onde não é permitido fazer com esta mota e bati com a roda da frente na curva 4. Mas também é importante compreender estas coisas", sublinhou o 59 vezes vencedor do MotoGP. "Até agora, sempre pilotei de forma muito suave e consistente sem atacar os últimos décimos de segundo. Nas corridas, dizemos sempre que os últimos três décimos são os mais difíceis e é aí que estou agora. Estou dois, três e por vezes até quatro décimos atrás dos primeiros classificados. Agora tenho de perceber como me posso aproximar deles".

"Três, quatro ou cinco pilotos ainda são mais rápidos do que nós, especialmente Bagnaia, Martin e Bastianini", disse o recém-chegado da Gresini, referindo-se aos seus colegas de marca na nova GP24. "Mas vamos ver, hoje eu estava mais perto do que na Malásia. Passo a passo, temos que entender a maneira de aprender com eles."

Teste de MotoGP no Qatar, classificação final (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448