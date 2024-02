Joan Mir (Honda/19º): Problemas desagradables

Aunque Honda afirma haber trabajado durodurante el invierno ,los éxitos en forma de buenos tiempos por vuelta no se materializaron en el test de Qatar. La marcha del seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez no será definitivamente suplida por el equipo japonés por el momento.

La otrora gloriosa potencia de MotoGP tuvo que conformarse con los puestos 17º a 20º en latabla oficial de tiempos con sus cuatro protagonistas Johann Zarco, Taka Nakagami, Joan Mir y Luca Marini.El ex Campeón del Mundo de MotoGP Joan Mir - que inicia su segundo año con Repsol Honda - tuvo problemas especialmente graves el martes, literalmente: "Estaba súper cansado cuando me levanté, no me sentía bien .Eso fue a las tres de la mañana".

Pero el calvario continuó: "Luego también tuvimos un problema con la moto.Vomité ,asíque decidimos parar. Por desgracia, seguíasin encontrarme mejoren por la tarde . Casi tengo miedodeque continúe así durante unos días ahora. Para ser sincero, fue un día para olvidar . Fue unapena porque apenas pudimos probar nada . En definitiva,unaprueba de perdida. Podríamos haber hecho mucho".

Podríamoshaberlo hecho, lo habríamos hecho: "El lunes ya estábamos cerca de ser competitivos y cerca del campo . Desgraciadamente ,hoynohemos podido progresar más . Después de las vueltas de ayer con el neumático medio , esperabamucho para hoy con el blando , quería atacar los tiempos de 1:51. Es una pena. Es una pena, queríamos intentar confirmar muchas cosas. Necesitamos otros cuatro o cinco días aquí - o tal vez no, de lo contrario los otros chicos mejorarán aún más (risas)".

Pero Mir piensa: "En general, la moto es mejor que lade 2023. Lasensación con el tren delantero es mejor. Tenemosproblemassimilares, pero estamos marcando mejores tiempos por vuelta . La velocidad punta es mejor , no fantástica, pero hemos mejorado. La aceleración también es mejor en comparación con el 2023, pero ese sigue siendo nuestro punto débil por el momento. Tenemos menos tendencia a derrapar gracias a la aerodinámica.El nuevo carenado aporta más carga aerodinámica , así que eso es bueno. Nos gustaría estar mejor preparados. Está claro que esperamos una primera carrera dura, también porque sabemos que esta pista, ,no se adapta bien ala Honda ".

Comentando su caída en el último intento, Mir dijo: "Lo achacoa mi condición física. Estaba empujando, pero desafortunadamente cometí un error al final de la curva más rápida . En general no tenemos mucho margen de maniobra. Y cuando no te sientes bien, cometes errores así".

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, +0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4º Marc Márquez, Ducati, +0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, +0.389

6º Viñales, Aprilia, +0.389 6. Viñales, Aprilia, +0.435

7. Martin, Ducati, +0.514

8. Di Giannantonio, Ducati, +0.537

9. Brad Binder, KTM, +0.631

10. Bezzecchi, Ducati, +0.726

11. Miller, KTM, +0.768

12. Oliveira, Aprilia, +0.389 Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.210 Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448