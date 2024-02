Joan Mir (Honda/19e) : Mauvais problèmes

Honda s 'est certes donné à fondpendant l'hiver , mais les résultats sous forme de bons temps au tour n'ont pas été au rendez-vous lors des tests au Qatar. Le départ du sextuple champion de MotoGP Marc Marquez n'est pour l'instant définitivement pas compensé chez les Japonais.

La puissance du MotoGP, autrefois si glorieuse, a dû se contenter au final des 17e à 20e rangs du classementofficiel des temps avec ses quatre protagonistes, grâce à Johann Zarco, Taka Nakagami, Joan Mir et Luca Marini.L'ancien champion du monde MotoGP Joan Mir - qui entamesa deuxième année avec Repsol-Honda - a connu des problèmes particulièrement graves mardi - au sens littéral du terme: "J'étais super fatigué quand je me suis réveillé, je ne me sentais pas bien. C'était à trois heures du matin".

Mais le martyre a continué : "Nous avons ensuite eu un problème avec la moto. J'ai vomi , c'est là quenous avonsdécidé de nous arrêter. Malheureusement, je neme sentais toujours pasmieux l'après-midi sur . Je crains presque quele nedure quelques jours . Honnêtement, c'était une journée à oublier. C'estdommage , car nous n'avons pas pu essayer grand chose .En somme, untest perdu. Nous aurions pu faire beaucoup".

Aurait pu : "Lundi, nous étions déjà proches d'être compétitifs et de coller au peloton. Aujourd'hui,nous n'avons malheureusement pas pu faire un pas de plus . Après les tours effectués hier avec le pneu medium, j'attendais beaucoup dusoft pour aujourd'hui - je voulais attaquer les 1:51. C'est tout simplement dommage, nous aurions voulu essayer et confirmer beaucoup de choses. Nous aurions besoin de quatre ou cinq jours de plus ici - ou peut-être pas, sinon les autres gars s'amélioreront encore plus (rires)".

Mir estime toutefois que "la moto est globalement meilleure que celle de l'année 2023. Le feeling avec l'avant est meilleur. Nous avons certesdes problèmessimilaires, mais nous réalisons de meilleurs temps au tour. La vitesse de pointe est meilleure - pas fantastique, mais nous avons progressé. L'accélération est également meilleure par rapport à 2023, mais c'est encore notre point faible pour le moment. Nous avons moins de tendance au wheelie grâce à l'aérodynamisme.Le nouveau carénage apporte plus de downforce - c'est donc une bonne chose. Nous aimerions être mieux préparés. Nous nous attendons clairement à une première course difficile - notamment parce que nous savons quecette piste ici ne convientpas vraiment à la Honda ".

Concernant son crash lors de sa dernière tentative, Mir explique : "Je mets cela sur le compte de ma condition physique. J'y ai mis la pression, mais j'aimalheureusement commis une erreur à la fin du virage le plus rapide . En général, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Et quand on ne se sent pas bien non plus, on fait ce genre d'erreurs".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. Savadori, Aprilia, + 10,448