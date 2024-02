Joan Mir (Honda/19°): Brutti problemi

Nonostante la Honda abbiadichiarato di aver lavorato duramentedurante l'inverno,i successi sotto forma di buoni tempi sul giro non si sono concretizzati nei test in Qatar. La partenza del sei volte campione della MotoGP Marc Marquez non sarà sicuramente compensata dalla squadra giapponese per il momento.

L'un tempo gloriosa potenza della MotoGP si è dovutaaccontentare del 17°-20° posto nellatabella dei tempi ufficiali con i suoi quattro protagonisti Johann Zarco, Taka Nakagami, Joan Mir e Luca Marini.L'ex campione del mondo della MotoGP Joan Mir - che sta entrando nel suo secondo anno con Repsol Honda - haavuto problemi particolarmente gravi martedì - letteralmente: "Ero super stanco quando mi sono svegliato, non mi sentivo bene . Èsuccesso alle tre del mattino".

Ma il calvario è continuato: "Abbiamo avutoanche un problema con la moto. Ho vomitato,quindi abbiamo deciso di fermarci. Purtroppo, nelpomeriggio non misentivoancorameglio . Ho quasi paurache continui così per qualche giorno ora. Ad essere sinceri, è stata una giornata da dimenticare. È stato un peccatoperché non abbiamo potuto provare quasi nulla . Tutto sommato, untest perso. Avremmo potuto fare molto".

Avremmo potuto, avremmo potuto: "Già lunedì eravamo vicini ad essere competitivi e vicini al campo . Purtroppo ogginonsiamo riusciti a fare ulteriori progressi. Dopo i giri di ieri con la gomma media , mi aspettavomolto per oggi con la morbida - volevo attaccare i tempi di 1:51. È un peccato, volevamo provare a confermare molte cose. Abbiamo bisogno di altri quattro o cinque giorni qui - o forse no, altrimenti gli altri ragazzi miglioreranno ancora di più (ride)".

Ma Mir pensa: " Nel complesso, la moto è migliore diquella di 2023. Ilfeeling con l'avantreno è migliore, abbiamoproblemisimili, ma facciamo tempi migliori. La velocità massima è migliore - non è fantastica, ma siamo migliorati. Anche l'accelerazione è migliore rispetto alla 2023, ma al momento è ancora il nostro punto debole. Abbiamo una minore tendenza all'impennata grazie all'aerodinamica. Lanuova carenatura apporta più deportanza e questo è un bene. Vorremmo essere più preparati. Ci aspettiamo una prima gara difficile, anche perché sappiamo chela pista di non èadatta allaHonda ".

Commentando la sua caduta nell'ultimo tentativo, Mir ha detto: "L'ho dovutaalle mie condizioni fisiche: stavo spingendo, ma purtroppo ho commesso un errore alla fine della curva più veloce . In genere non abbiamo molto spazio di manovra. E quando non ci si sente bene, si commettono errori del genere".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2° Bastianini, Ducati, +0.120 sec

3° Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4° Marc Márquez, Ducati, +0.383

5° Raúl Fernández, Aprilia, +0.389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,768 Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448